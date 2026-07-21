Las plantas de romero no las tires, son un tesoro para tu casa: el método casero para obtener nuevas plantas

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para cultivar en casa debido a su resistencia, su agradable aroma y sus múltiples usos en la cocina. Además de aportar sabor a distintas preparaciones, también es apreciado por su fácil mantenimiento y por adaptarse tanto a jardines como a macetas .

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Aunque muchas personas creen que es necesario comprar una planta o sembrar semillas para tener romero en casa, existe un método mucho más sencillo y económico que permite multiplicarlo utilizando ramas frescas adquiridas en una verdulería, supermercado o vivero.

El primer paso consiste en seleccionar ramas gruesas y saludables , ya que contienen mayores reservas de energía y suelen enraizar con mayor facilidad.

El romero es un socio del Feng Shui. La corriente milenaria china.

Si las ramas son muy largas, pueden dividirse en dos o tres partes. Cada corte debe realizarse por encima de dos brotes para favorecer el crecimiento posterior.

Luego, es necesario retirar las hojas de la parte inferior de cada esqueje . Estas pueden reservarse para utilizarlas en la cocina.

Por último, realizá un corte en diagonal en la base de la rama, ya que aumenta la superficie de contacto con el sustrato y favorece la aparición de raíces.

Cómo hacer que el romero eche raíces

Utilizá una bandeja o maceta con orificios de drenaje y llenala con unos cinco centímetros de tierra común.

Antes de introducir los esquejes, hacé pequeños agujeros en el sustrato, especialmente si utilizaste canela, para evitar que se desprenda al enterrarlos.

Colocá cada rama, presioná suavemente la tierra alrededor y regá para humedecer el sustrato.

Como los esquejes todavía no tienen raíces, necesitan un ambiente con alta humedad. Para lograrlo, cubrí el recipiente con una bolsa de plástico transparente que permita el paso de la luz.

Ubicá la maceta en un lugar muy iluminado, pero sin recibir sol directo. La exposición directa podría elevar demasiado la temperatura dentro de la bolsa y perjudicar el enraizamiento.

El romero es un socio del Feng Shui. La corriente milenaria china. WEB

Cuándo trasplantar el romero

El momento ideal para cambiar los esquejes de maceta llega cuando aparecen nuevos brotes y las raíces comienzan a asomar por los orificios inferiores del recipiente.

Para extraer las plantas sin dañar las raíces, se recomienda utilizar un tenedor o una herramienta similar que permita levantar el pan de tierra con cuidado.

Al trasplantarlas, enterrá el tallo un poco más profundo que en el recipiente anterior. Esto estimula la formación de nuevas raíces y mejora el desarrollo de la planta.

El romero es un socio del Feng Shui. La corriente milenaria china. WEB

Los cuidados que necesita el romero para crecer fuerte

El romero prospera mejor en suelos con buen drenaje. Si la tierra es muy arcillosa, conviene mezclarla con arena para evitar el exceso de humedad.

No necesita un sustrato especialmente rico en materia orgánica y los riegos deben ser moderados. Lo ideal es volver a regar únicamente cuando la capa superior de la tierra esté seca.