Las semillas del tomate no las tires, son un tesoro en tu hogar: cómo reciclarlas para ahorrar en casa

Después de cortar un tomate para una ensalada , una salsa o cualquier otra receta, es habitual retirar las semillas y desecharlas junto con los restos de comida . Sin embargo, esta parte del fruto es un tesoro que puede reutilizarse para cultivar nuevas plantas de tomate en casa, ya sea en una huerta o en macetas.

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Si se conservan y preparan correctamente, las semillas pueden mantenerse en buen estado durante meses hasta el momento de la siembra. De esta manera, además de reducir el desperdicio de alimentos, es posible obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar semillas.

Para aumentar las posibilidades de germinación, conviene utilizar un tomate bien maduro y seguir estos pasos:

Una vez que llegue el momento de plantar, el procedimiento es sencillo:

Si las condiciones son favorables, las primeras plántulas comenzarán a aparecer después de unos días.

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Un detalle importante sobre las variedades híbridas

No todas las plantas obtenidas producirán tomates idénticos al fruto original. Esto ocurre especialmente con las variedades híbridas, muy comunes en los tomates comerciales, cuyos descendientes pueden presentar diferencias en tamaño, sabor, color o productividad.

Por qué conviene conservar las semillas de tomate

Guardar las semillas ofrece varias ventajas:

Permite reducir el desperdicio de alimentos.

Evita tener que comprar semillas nuevas para cada temporada.

Facilita la producción de plantines para trasplantar posteriormente a macetas o a la huerta.

Favorece el cultivo doméstico de forma económica y sostenible.

Con un procedimiento simple y pocos cuidados, las semillas que normalmente terminarían en la basura pueden convertirse en el inicio de una nueva planta de tomate y contribuir a crear una huerta casera.