18 de julio de 2026 - 21:07

Las semillas del tomate no las tires, son un tesoro en tu hogar: cómo reciclarlas para ahorrar en casa

Las semillas de tomate que habitualmente terminan en la basura pueden reutilizarse para obtener nuevas plantas.

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Por Redacción Por Las Redes

Después de cortar un tomate para una ensalada, una salsa o cualquier otra receta, es habitual retirar las semillas y desecharlas junto con los restos de comida. Sin embargo, esta parte del fruto es un tesoro que puede reutilizarse para cultivar nuevas plantas de tomate en casa, ya sea en una huerta o en macetas.

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Estas ideas permiten ahorrar dinero y aprovechar al máximo un material resistente, liviano y fácil de reciclar en casa.

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Si se conservan y preparan correctamente, las semillas pueden mantenerse en buen estado durante meses hasta el momento de la siembra. De esta manera, además de reducir el desperdicio de alimentos, es posible obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar semillas.

Cómo guardar las semillas de tomate para volver a plantarlas

Para aumentar las posibilidades de germinación, conviene utilizar un tomate bien maduro y seguir estos pasos:

  • Extraer las semillas junto con el líquido gelatinoso que las recubre.
  • Colocarlas en un recipiente con un poco de agua para ayudar a desprender esa capa.
  • Enjuagarlas cuidadosamente y desechar las semillas que presenten mal aspecto.
  • Distribuirlas sobre una superficie limpia, sin amontonarlas, hasta que se sequen por completo.
  • Guardarlas en un sobre de papel o en un recipiente completamente seco.
  • Conservarlas en un lugar fresco, oscuro y libre de humedad hasta la época de siembra.

Cómo sembrarlas correctamente

Una vez que llegue el momento de plantar, el procedimiento es sencillo:

  • Colocar las semillas a poca profundidad en un sustrato liviano.
  • Mantener la tierra ligeramente húmeda, evitando el exceso de agua.
  • Ubicar el recipiente en un lugar con buena iluminación y temperaturas templadas.

Si las condiciones son favorables, las primeras plántulas comenzarán a aparecer después de unos días.

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Un detalle importante sobre las variedades híbridas

No todas las plantas obtenidas producirán tomates idénticos al fruto original. Esto ocurre especialmente con las variedades híbridas, muy comunes en los tomates comerciales, cuyos descendientes pueden presentar diferencias en tamaño, sabor, color o productividad.

Por qué conviene conservar las semillas de tomate

Guardar las semillas ofrece varias ventajas:

  • Permite reducir el desperdicio de alimentos.
  • Evita tener que comprar semillas nuevas para cada temporada.
  • Facilita la producción de plantines para trasplantar posteriormente a macetas o a la huerta.
  • Favorece el cultivo doméstico de forma económica y sostenible.

Con un procedimiento simple y pocos cuidados, las semillas que normalmente terminarían en la basura pueden convertirse en el inicio de una nueva planta de tomate y contribuir a crear una huerta casera.

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