15 de julio de 2026 - 18:30

No tires los monitores viejos, es un tesoro escondido en tu casa: 5 ideas para reciclarlos de manera sencilla

Con un poco de creatividad, es posible transformar estos equipos en un tesoro único para distintos ambientes de la casa.

En algunos televisores, el consumo en modo de espera suele ser reducido, permanece activo las 24 horas del día, lo que genera un gasto energético constante.

En algunos televisores, el consumo en modo de espera suele ser reducido, permanece activo las 24 horas del día, lo que genera un gasto energético constante.

Foto:

WEB
Por Redacción Por Las Redes

Cada vez más personas buscan reciclar aparatos electrónicos antes de desecharlos. Un televisor o monitor antiguo que permanece olvidado en el altillo o el garage puede convertirse en un tesoro decorativo o funcional, aportando un estilo vintage al hogar y evitando generar residuos innecesarios.

Leé además

Organizá tus cajones utilizando cajas de leche vacías. 

No tires las cajas de leche, posees un tesoro en tus manos: 3 ideas japonesas de bricolaje para transformarlas y poner en orden tus cajones

Por Daniela Leiva
Es posible transformar objetos cotidianos en soluciones prácticas para casa.

Las pavas viejas no las tires, son un tesoro para tu hogar

Por Redacción Por Las Redes

1. Convertirlo en un marco decorativo

Una de las opciones más populares consiste en aprovechar la carcasa del televisor como un gran marco decorativo.

Una vez retirados de forma segura los componentes internos, el espacio puede utilizarse para exhibir fotografías, ilustraciones, cuadros o collages. El resultado aporta un aire retro ideal para livings, oficinas o salas de entretenimiento.

2. Crear una vitrina para objetos especiales

Otra alternativa consiste en transformar el antiguo televisor en una pequeña vitrina.

Incorporando estantes de madera o vidrio y una puerta de acrílico o cristal, es posible exhibir recuerdos, figuras coleccionables, cámaras antiguas, libros pequeños o cualquier objeto decorativo.

3. Reutilizar algunos componentes electrónicos

Si el equipo ya no funciona, algunas piezas pueden tener una segunda utilidad en proyectos de electrónica o educativos.

Cables, conectores, tornillos y otros componentes suelen aprovecharse para prácticas de reparación, robótica o proyectos escolares. Esta tarea debe realizarse únicamente con las herramientas adecuadas y respetando todas las medidas de seguridad.

4. Transformarlo en una mesa auxiliar

Las carcasas de televisores de mayor tamaño también pueden convertirse en una mesa auxiliar original.

Con la incorporación de patas metálicas o de madera y una superficie de apoyo, el antiguo televisor puede integrarse como un mueble con estética vintage para el living, un estudio o una sala de juegos.

5. Llevarlo a un centro de reciclaje electrónico

Si el televisor ya no puede reutilizarse, la mejor opción es entregarlo en un centro especializado en reciclaje de residuos electrónicos.

Estos establecimientos recuperan materiales como plásticos, metales y otros componentes, evitando que sustancias potencialmente contaminantes lleguen al suelo o al agua. Muchas municipalidades también cuentan con puntos de recepción para este tipo de residuos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Además de ahorrar dinero, reutilizar una bicicleta permite reducir residuos y crear objetos únicos en casa.

Si tenés una bicicleta vieja en casa, tenés un tesoro: los 3 usos nuevos que le dan valor

Por Redacción Por Las Redes
si tenes un limon con moho no lo tires, es un tesoro: es un gran aliado contra las plagas

Si tenés un limón con moho no lo tires, es un tesoro: es un gran aliado contra las plagas

Ajo y orégano, dos de los productos que se producen en Mendoza y son alcanzados por el Programa de Incremento Exportador.

El orégano que ya no usas en tu cocina no lo tires, es un tesoro que podés reciclar: es ideal para la limpieza

las cascaras de pomelo no las tires, son un tesoro para tu casa: 5 ideas para reciclarlas sin gastar de mas

Las cáscaras de pomelo no las tires, son un tesoro para tu casa: 5 ideas para reciclarlas sin gastar de más