No tires los monitores viejos, es un tesoro escondido en tu casa: 5 ideas para reciclarlos de manera sencilla

Cada vez más personas buscan reciclar aparatos electrónicos antes de desecharlos. Un televisor o monitor antiguo que permanece olvidado en el altillo o el garage puede convertirse en un tesoro decorativo o funcional , aportando un estilo vintage al hogar y evitando generar residuos innecesarios.

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Una de las opciones más populares consiste en aprovechar la carcasa del televisor como un gran marco decorativo.

Una vez retirados de forma segura los componentes internos, el espacio puede utilizarse para exhibir fotografías, ilustraciones, cuadros o collages. El resultado aporta un aire retro ideal para livings, oficinas o salas de entretenimiento.

Otra alternativa consiste en transformar el antiguo televisor en una pequeña vitrina.

Incorporando estantes de madera o vidrio y una puerta de acrílico o cristal, es posible exhibir recuerdos, figuras coleccionables, cámaras antiguas, libros pequeños o cualquier objeto decorativo.

3. Reutilizar algunos componentes electrónicos

Si el equipo ya no funciona, algunas piezas pueden tener una segunda utilidad en proyectos de electrónica o educativos.

Cables, conectores, tornillos y otros componentes suelen aprovecharse para prácticas de reparación, robótica o proyectos escolares. Esta tarea debe realizarse únicamente con las herramientas adecuadas y respetando todas las medidas de seguridad.

4. Transformarlo en una mesa auxiliar

Las carcasas de televisores de mayor tamaño también pueden convertirse en una mesa auxiliar original.

Con la incorporación de patas metálicas o de madera y una superficie de apoyo, el antiguo televisor puede integrarse como un mueble con estética vintage para el living, un estudio o una sala de juegos.

5. Llevarlo a un centro de reciclaje electrónico

Si el televisor ya no puede reutilizarse, la mejor opción es entregarlo en un centro especializado en reciclaje de residuos electrónicos.

Estos establecimientos recuperan materiales como plásticos, metales y otros componentes, evitando que sustancias potencialmente contaminantes lleguen al suelo o al agua. Muchas municipalidades también cuentan con puntos de recepción para este tipo de residuos.