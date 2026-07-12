Las sillas de plástico rotas no las tires, son un tesoro en casa: las 3 alternativas útiles para reciclarlas

El plástico dura décadas. Antes de tirar la silla rota, mirá lo que se puede hacer con ella con muy poco esfuerzo y con materiales simples en casa.

Cada idea intenta darle un uso original a las sillas viejas dentro y fuera de casa.

Hay una silla de plástico en el patio con el asiento partido, o con una pata que cedió, o con el respaldo que ya no aguanta. Parece basura, pero el plástico de esas sillas es resistente, liviano y aguanta la intemperie. Tres ideas originales intentan darle un nuevo uso en casa.

Lo más importante antes de empezar: identificar qué parte de la silla todavía está en buen estado. Si el asiento se partió pero las patas están firmes, hay un camino. Si el respaldo aguanta pero el asiento no, hay otro. Y si todo cedió menos las patas, también hay opciones.

El plástico es resistente y sirve para nuevos usos. WEB Macetero elevado para el jardín o el balcón Esta transformación funciona especialmente bien cuando el asiento se rompió pero la estructura de la silla (patas y armazón) está intacta. En lugar de tirar todo por una pieza rota, el hueco que dejó el asiento se convierte en el espacio perfecto para una maceta.

Materiales necesarios: La silla con el asiento roto o retirado.

con el asiento roto o retirado. Una maceta del diámetro del hueco (o ligeramente mayor).

del diámetro del hueco (o ligeramente mayor). Sierra de mano o cúter resistente si hay que ampliar el hueco.

de mano o resistente si hay que ampliar el hueco. Lija para bordes filosos.

para bordes filosos. Pintura en aerosol del color que se quiera (opcional). Paso a paso: Si el asiento está partido, retirá los restos sueltos con la mano o con una cuchilla. Si el hueco que quedó es pequeño, usá la sierra manual para agrandarlo hasta que la maceta entre con holgura. Lijá los bordes del hueco para eliminar astillas o filos que puedan cortar. Si querés renovar la estética, pintá toda la silla con aerosol antes de colocar la maceta. Apoyá la maceta en el hueco del asiento. Dependiendo del tamaño, puede quedar sostenida por fricción o puede necesitar un pequeño soporte interno (un par de listones de madera cruzados bajo el hueco alcanza). Colocá la silla en el lugar deseado: entrada de la casa, balcón, jardín o patio. Si va a estar a la intemperie, elegí una maceta con plato para evitar que el agua dañe el suelo debajo. Las ideas llevan poco tiempo de trabajo y son económicas. IA Gemini Estante o perchero de pared con el respaldo El respaldo de una silla de plástico tiene una forma que ya viene lista para ser estante: es una pieza plana o levemente curva, con un ancho aprovechable y suficiente rigidez para sostener peso moderado.

Materiales necesarios: La silla con el respaldo en buen estado.

con el respaldo en buen estado. Sierra manual para cortar el respaldo del resto de la estructura.

para cortar el respaldo del resto de la estructura. Lija gruesa y fina.

gruesa y fina. Taladro o destornillador.

o Tornillos y tarugos acordes a la pared.

y acordes a la pared. Nivel de burbuja (opcional).

de burbuja (opcional). Pintura o barniz para exteriores (opcional). Paso a paso: Con la sierra manual, cortá el respaldo separándolo del resto de la silla. El corte tiene que quedar lo más limpio posible, así que marcá la línea con un marcador antes de serrar. Lijá primero con lija gruesa para eliminar filos y rebabas del corte, y después con lija fina para dejar la superficie pareja. Si el respaldo tiene agujeros decorativos o calados, usá esas aberturas para pasar los tornillos directamente. Si no, marcá los puntos de sujeción en los extremos del respaldo. Apoyá el respaldo contra la pared en la posición deseada. Con un lápiz, marcá los puntos donde van los tornillos. Hacé los agujeros en la pared con el taladro, colocá los tarugos y atornillá el respaldo firme. Si va a usarse en el exterior, aplicá una mano de pintura o barniz resistente a la intemperie antes de instalarlo. WEB Patas como soporte para una mesa o estructura de apoyo Si el asiento y el respaldo ya no tienen solución pero las patas están firmes, no hay que tirar nada. Las patas de plástico pueden convertirse en el soporte de una mesita improvisada para el jardín, en una base para una superficie de trabajo temporal o en una estructura de apoyo para objetos pesados en el patio.

Materiales necesarios: Las patas de la silla (desmontadas o cortadas del asiento).

de la silla (desmontadas o cortadas del asiento). Una tabla de madera, tablón de deck o plancha de MDF resistente para la superficie.

de madera, tablón de deck o plancha de MDF resistente para la superficie. Tornillos autorroscantes cortos.

autorroscantes cortos. Taladro o destornillador.

o Lija para los extremos cortados.

para los extremos cortados. Silicona o pegamento epoxi si se quiere mayor firmeza (opcional) Paso a paso: Desmontá las patas del asiento: en muchas sillas de plástico las patas están encastradas o atornilladas, así que revisá si hay tornillos antes de forzar. Si el asiento está partido, cortá cerca de la unión con las patas para que queden lo más largas posible. Lijá los extremos cortados para que apoyen de manera plana sobre el suelo y sobre la superficie que van a sostener. Apoyá las cuatro patas sobre el suelo en la posición deseada. Si las patas son independientes y no están unidas entre sí, podés atarlas con una tira de plástico o alambre en la parte superior para mantener la separación correcta. Apoyá la tabla elegida sobre las patas. Si las patas tienen orificio de tornillo en el extremo superior, atornillá la tabla directamente. Si no, aplicá silicona o epoxi en el punto de contacto y dejá secar antes de usarla. Verificá que la estructura quede estable antes de cargarla con objetos. Si tambalea, un tope de goma en cada pata del lado del suelo estabiliza el conjunto.