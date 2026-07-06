Los potes de lata, sin crema no los tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Antes de tirar los pequeños potes de lata donde vienen cremas o cosméticos, vale la pena darles una segunda oportunidad con 3 ideas originales para casa.

En minutos pueden transformarse en objetos prácticos para organizar la casa y reducir residuos.

Cada vez más personas buscan reutilizar envases que normalmente terminarían en la basura. Entre ellos se encuentran los pequeños potes de lata, que gracias a su resistencia y tamaño resultan ideales para realizar manualidades sencillas con un uso cómodo y práctico dentro de casa.

Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje permite mantener distintos espacios mejor organizados. Con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, estos recipientes pueden convertirse en accesorios útiles para el escritorio, los viajes o el hogar.

Antes de comenzar, los recipientes deben estar perfectamente limpios y sin restos del producto original. WEB Un costurero de viaje compacto y muy práctico Los potes de lata son ideales para guardar pequeños elementos de costura y llevarlos a cualquier parte.

Materiales 1 pote de lata limpio.

limpio. Un trozo de algodón.

Retazo de tela.

Silicona caliente.

caliente. Agujas.

Hilos.

Botones. Paso a paso Limpiá y secá bien el pote. Colocá algodón sobre la tapa. Cubrí el algodón con la tela y pegala con silicona caliente para formar un alfiletero. Guardá dentro del recipiente agujas, hilos y botones. Cerrá la tapa y conservá el costurero listo para cualquier arreglo. Cada idea es económica y divertida para compartir en familia. IA Gemini Un joyero o pastillero portátil para llevar en la cartera Gracias a su tamaño, estos envases también pueden utilizarse para guardar pequeños accesorios o pastillas de uso diario.

Materiales 1 pote de lata limpio.

limpio. Un trozo de fieltro.

Pegamento o silicona. Paso a paso Cortá el fieltro del tamaño de la base interior. Pegalo cuidadosamente dentro del recipiente. Esperá que seque por completo. Colocá anillos, aros, cadenas pequeñas o pastillas. Guardalo en la cartera, mochila o bolso cuando sea necesario. IA Gemini Organizador para mantener el escritorio siempre ordenado Otra alternativa consiste en reutilizar varios potes para clasificar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente.

Materiales Varios potes de lata.

de lata. Pintura en aerosol o cuerda de yute (opcional).

en aerosol o cuerda de yute (opcional). Pegamento.

Clips, ganchos, gomas de borrar o tachuelas. Paso a paso Limpiá todos los recipientes. Pintalos o forralos con cuerda de yute si deseás un acabado decorativo. Dejá secar completamente. Distribuí en cada pote un tipo de objeto diferente. Colocalos sobre el escritorio o dentro de un cajón para mantener todo organizado. IA Gemini Estas ideas permiten aprovechar un objeto que muchas veces termina en la basura y transformarlo en accesorios útiles para el día a día. Con pocos materiales, un procedimiento sencillo y unos minutos de trabajo, los potes de lata pueden tener una segunda vida mucho más práctica.