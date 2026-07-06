Los potes de lata, sin crema no los tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Cada vez más personas buscan reutilizar envases que normalmente terminarían en la basura. Entre ellos se encuentran los pequeños potes de lata, que gracias a su resistencia y tamaño resultan ideales para realizar manualidades sencillas con un uso cómodo y práctico dentro de casa.
Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje permite mantener distintos espacios mejor organizados. Con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, estos recipientes pueden convertirse en accesorios útiles para el escritorio, los viajes o el hogar.
Antes de comenzar, los recipientes deben estar perfectamente limpios y sin restos del producto original.
WEB
Un costurero de viaje compacto y muy práctico
Los potes de lata son ideales para guardar pequeños elementos de costura y llevarlos a cualquier parte.
Materiales
- 1 pote de lata limpio.
- Un trozo de algodón.
- Retazo de tela.
- Silicona caliente.
- Agujas.
- Hilos.
- Botones.
Paso a paso
- Limpiá y secá bien el pote.
- Colocá algodón sobre la tapa.
- Cubrí el algodón con la tela y pegala con silicona caliente para formar un alfiletero.
- Guardá dentro del recipiente agujas, hilos y botones.
- Cerrá la tapa y conservá el costurero listo para cualquier arreglo.
Cada idea es económica y divertida para compartir en familia.
IA Gemini
Un joyero o pastillero portátil para llevar en la cartera
Gracias a su tamaño, estos envases también pueden utilizarse para guardar pequeños accesorios o pastillas de uso diario.
Materiales
- 1 pote de lata limpio.
- Un trozo de fieltro.
- Pegamento o silicona.
Paso a paso
- Cortá el fieltro del tamaño de la base interior.
- Pegalo cuidadosamente dentro del recipiente.
- Esperá que seque por completo.
- Colocá anillos, aros, cadenas pequeñas o pastillas.
- Guardalo en la cartera, mochila o bolso cuando sea necesario.
Organizador para mantener el escritorio siempre ordenado
Otra alternativa consiste en reutilizar varios potes para clasificar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente.
Materiales
- Varios potes de lata.
- Pintura en aerosol o cuerda de yute (opcional).
- Pegamento.
- Clips, ganchos, gomas de borrar o tachuelas.
Paso a paso
- Limpiá todos los recipientes.
- Pintalos o forralos con cuerda de yute si deseás un acabado decorativo.
- Dejá secar completamente.
- Distribuí en cada pote un tipo de objeto diferente.
- Colocalos sobre el escritorio o dentro de un cajón para mantener todo organizado.
Estas ideas permiten aprovechar un objeto que muchas veces termina en la basura y transformarlo en accesorios útiles para el día a día. Con pocos materiales, un procedimiento sencillo y unos minutos de trabajo, los potes de lata pueden tener una segunda vida mucho más práctica.