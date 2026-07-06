6 de julio de 2026 - 20:15

Los potes de lata, sin crema no los tires, son un tesoro en casa: las 3 ideas útiles que le dan valor

Antes de tirar los pequeños potes de lata donde vienen cremas o cosméticos, vale la pena darles una segunda oportunidad con 3 ideas originales para casa.

En minutos pueden transformarse en objetos prácticos para organizar la casa y reducir residuos.

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Foto:

IA Gemini
Por Daniela Leiva

Cada vez más personas buscan reutilizar envases que normalmente terminarían en la basura. Entre ellos se encuentran los pequeños potes de lata, que gracias a su resistencia y tamaño resultan ideales para realizar manualidades sencillas con un uso cómodo y práctico dentro de casa.

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Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje permite mantener distintos espacios mejor organizados. Con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, estos recipientes pueden convertirse en accesorios útiles para el escritorio, los viajes o el hogar.

Antes de comenzar, los recipientes deben estar perfectamente limpios y sin restos del producto original.

Antes de comenzar, los recipientes deben estar perfectamente limpios y sin restos del producto original.

Un costurero de viaje compacto y muy práctico

Los potes de lata son ideales para guardar pequeños elementos de costura y llevarlos a cualquier parte.

Materiales

  • 1 pote de lata limpio.
  • Un trozo de algodón.
  • Retazo de tela.
  • Silicona caliente.
  • Agujas.
  • Hilos.
  • Botones.

Paso a paso

  1. Limpiá y secá bien el pote.
  2. Colocá algodón sobre la tapa.
  3. Cubrí el algodón con la tela y pegala con silicona caliente para formar un alfiletero.
  4. Guardá dentro del recipiente agujas, hilos y botones.
  5. Cerrá la tapa y conservá el costurero listo para cualquier arreglo.
Cada idea es económica y divertida para compartir en familia.

Cada idea es económica y divertida para compartir en familia.

Un joyero o pastillero portátil para llevar en la cartera

Gracias a su tamaño, estos envases también pueden utilizarse para guardar pequeños accesorios o pastillas de uso diario.

Materiales

  • 1 pote de lata limpio.
  • Un trozo de fieltro.
  • Pegamento o silicona.

Paso a paso

  1. Cortá el fieltro del tamaño de la base interior.
  2. Pegalo cuidadosamente dentro del recipiente.
  3. Esperá que seque por completo.
  4. Colocá anillos, aros, cadenas pequeñas o pastillas.
  5. Guardalo en la cartera, mochila o bolso cuando sea necesario.

Organizador para mantener el escritorio siempre ordenado

Otra alternativa consiste en reutilizar varios potes para clasificar objetos pequeños que suelen perderse fácilmente.

Materiales

  • Varios potes de lata.
  • Pintura en aerosol o cuerda de yute (opcional).
  • Pegamento.
  • Clips, ganchos, gomas de borrar o tachuelas.

Paso a paso

  1. Limpiá todos los recipientes.
  2. Pintalos o forralos con cuerda de yute si deseás un acabado decorativo.
  3. Dejá secar completamente.
  4. Distribuí en cada pote un tipo de objeto diferente.
  5. Colocalos sobre el escritorio o dentro de un cajón para mantener todo organizado.

Estas ideas permiten aprovechar un objeto que muchas veces termina en la basura y transformarlo en accesorios útiles para el día a día. Con pocos materiales, un procedimiento sencillo y unos minutos de trabajo, los potes de lata pueden tener una segunda vida mucho más práctica.

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