Las cajas de zapatillas no las tires, son un tesoro en casa: una idea está de moda y crea un objeto útil

Una simple caja de zapatillas puede tener una segunda vida dentro de casa. Con pocos materiales y unos minutos de trabajo podés crear un objeto esencial.

Esta idea no intenta gastar dinero. Solo necesita de los objetos que no se utilizan dentro de casa.

La idea de reciclar objetos dentro de casa se ha vuelto una moda. Entre las propuestas que ganaron popularidad se encuentra una muy sencilla: convertir una caja de zapatillas en una cama para mascotas. Además de ser un proyecto económico, permite reutilizar ropa vieja y otros materiales que seguramente ocupan espacio.

Lo mejor de esta idea es que no hace falta tener experiencia porque es una idea simple. Con algunas herramientas básicas y un poco de creatividad, el resultado puede ser una cama cómoda, resistente y personalizada para que tu gato descanse todos los días.

reciclaje de cajas La mayoría de los materiales suelen encontrarse en cualquier hogar. WEB Cuáles son los materiales necesarios para convertir una caja de zapatillas en una cama para tus gatos Antes de comenzar, reuní todos los elementos que vas a necesitar para trabajar con mayor comodidad.

Los materiales son: 1 caja de zapatillas resistente.

resistente. Un cúter o una tijera.

o una Pistola de pegamento caliente o cinta adhesiva resistente.

caliente o resistente. Una camiseta vieja, una toalla o una manta pequeña de polar.

una o una pequeña de polar. Retazos de tela, relleno de almohada o papel de diario arrugado para aportar mayor acolchado.

relleno de o arrugado para aportar mayor acolchado. Fieltro, tela o cinta para cubrir los bordes del cartón, si lo considerás necesario. Paso a paso: cómo hacer una cama para gatos con una caja de zapatillas El primer paso consiste en revisar que la caja esté firme. Si alguna esquina se encuentra floja, reforzala con cinta adhesiva resistente o pegamento para darle mayor estabilidad. Luego, dibujá una abertura en uno de los lados largos de la caja. Puede tener forma semicircular o rectangular, pero es importante dejar unos centímetros desde la base para que el relleno no se salga cuando la mascota entre o salga. Una vez realizado el corte, cubrí los bordes del cartón con una tira de tela, fieltro o cinta adhesiva para evitar que queden superficies ásperas que puedan lastimar al animal. Después prepará el colchón. Doblá una camiseta vieja, una toalla o una manta de polar hasta que encaje perfectamente dentro de la caja. Si buscás una cama más mullida, colocá debajo retazos de tela, relleno de almohadas o papel de diario arrugado. Por último, decorá el exterior de la caja como más te guste. Podés pintarla, cubrirla con papel adhesivo o pegar diferentes telas para darle un aspecto más atractivo y combinarla con la decoración de tu hogar. reciclaje de cajas El proyecto es simple y lleva pocos minutos de realización. WEB Existen algunos consejos para que la cama dure mucho más tiempo Para que la cama conserve su forma durante más tiempo, conviene colocarla en un lugar seco y protegido de la humedad. Si la tela interior es desmontable, lavarla periódicamente ayudará a mantener un espacio limpio y confortable para la mascota.

También es recomendable revisar el estado del cartón cada cierto tiempo. Si comienza a deteriorarse, simplemente podés reemplazar la caja y reutilizar el colchón que preparaste anteriormente.

reciclaje de cajas WEB Este tipo de proyectos demuestra que muchos objetos que parecen no tener utilidad todavía pueden ofrecer una segunda vida. Las cajas y sus materiales adicionales siempre están ocupando lugar en casa.