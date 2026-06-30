30 de junio de 2026 - 15:30

Si tenés un limón con moho en tu hogar no la tires, es un tesoro: es clave para deshacerte de las plagas

El método circula en redes y busca alterar el camino de las hormigas, aunque debe usarse con cuidado en casa y lejos de alimentos.

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Por Redacción Por Las Redes

Un limón con moho que normalmente terminaría en la basura puede convertirse en un recurso casero para intentar alejar hormigas de jardines, patios y otros espacios exteriores. Este método consiste en dejar el limón en agua durante uno o dos días para obtener un líquido que luego se aplica sobre los caminos que recorren los insectos o directamente en las entradas de los hormigueros.

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limón hongos

Por qué algunas personas usan un limón con moho contra las hormigas

Este truco se basa en el comportamiento de determinadas especies de hormigas, especialmente aquellas que recolectan restos vegetales para cultivar un hongo del que posteriormente se alimentan. A partir de esa característica, la propuesta busca introducir un hongo diferente mediante el líquido obtenido del limón con moho para alterar ese cultivo y favorecer que las hormigas abandonen el hormiguero.

Aunque el método ganó popularidad en redes sociales como una alternativa natural, su eficacia puede variar según la especie de hormiga presente y las condiciones del terreno donde se aplique.

Feng Shui
El Feng Shui explica que significa poner tres limones en el centro de la mesa.

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Cómo preparar el líquido con limón y moho

La preparación es sencilla y requiere pocos elementos.

- El primer paso consiste en colocar un limón con moho dentro de un recipiente con agua.

- Luego se recomienda dejarlo en remojo entre 24 y 48 horas. Ese tiempo permite que los hongos presentes en la fruta se dispersen en el agua.

- Una vez transcurrido el período de espera, se debe colar la mezcla y conservar únicamente el líquido obtenido. Ese extracto será el que se aplique sobre los caminos de las hormigas, alrededor de los hormigueros o en los sectores donde se detecte mayor actividad.

El error que puede volver riesgoso este truco

Aunque se presenta como una opción natural que evita el uso de productos químicos y busca modificar el entorno en lugar de eliminar directamente a los insectos, este método requiere ciertos cuidados.

El principal error consiste en utilizar el líquido dentro de la vivienda o en superficies relacionadas con la preparación de alimentos. Al contener hongos, la mezcla no debe aplicarse sobre mesadas, cocinas, utensilios, alacenas ni otros espacios cerrados donde pueda representar un problema de higiene.

hormigas en el balcón
Es un gran complemento para aplicarlo en distintas zonas del balcón.

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Dónde conviene utilizar este método

El líquido elaborado con un limón con moho debe emplearse únicamente en espacios exteriores o correctamente ventilados. Jardines, patios, macetas, senderos por donde transitan las hormigas y zonas alejadas de la cocina son los lugares más apropiados para aplicarlo.

De esta manera, el recurso puede utilizarse como una alternativa puntual para controlar la presencia de hormigas en el exterior, siempre evitando su uso en ambientes interiores o cerca de alimentos.

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