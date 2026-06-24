Las botellas de plástico vacías pueden tener una segunda vida antes de llegar al circuito de reciclaje . Su forma curva permite convertirlas en pequeños paraguas decorativos como los de la imagen, ideales para sumar color a un escritorio, una repisa o una maqueta.

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La manualidad no produce un paraguas funcional para protegerse de la lluvia. Se trata de una pieza en miniatura que aprovecha la parte superior o inferior del envase como estructura y la transforma con pintura transparente y detalles hechos a mano.

Las botellas de agua o gaseosa fabricadas en PET son las más prácticas porque son livianas, transparentes y fáciles de cortar. La forma de la base o de los hombros del envase define el aspecto final de la copa.

Antes de comenzar, la botella debe quedar vacía, limpia y completamente seca . Los organismos de reciclaje recomiendan esas mismas condiciones para evitar olores, residuos pegajosos y contaminación de otros materiales.

Transformá botellas de plástico en adorables paraguas paso a paso para hacerlo vos mismo (1)

Las botellas pequeñas producen paraguas delicados. Las de 1,5 o 2 litros permiten obtener piezas más grandes para centros de mesa o decoraciones infantiles.

Materiales necesarios

Una botella de plástico limpia y seca.

Tijera resistente y cúter.

Marcador permanente.

Pintura acrílica, laca vitral o marcadores de colores.

Alambre artesanal o limpiapipas rígido.

Silicona caliente o adhesivo apto para plástico.

Cuentas pequeñas, mostacillas o gotas decorativas: opcional.

opcional. Cinta adhesiva o cinta de tela: para cubrir bordes.

El cúter, el alambre y la silicona caliente deben ser manipulados por una persona adulta. Si la actividad se realiza con chicos, ellos pueden encargarse de pintar y decorar una vez que todas las piezas estén cortadas y protegidas.

Transformá botellas de plástico en adorables paraguas paso a paso para hacerlo vos mismo (1)

Cómo cortar la copa del paraguas

La forma más parecida a la imagen se consigue usando el sector curvo cercano al cuello de la botella. También puede utilizarse la base, especialmente cuando tiene divisiones marcadas que recuerdan los gajos de un paraguas.

Marcá una línea alrededor de la botella. Dejá una pieza curva de aproximadamente 7 a 10 centímetros de alto.

Dejá una pieza curva de aproximadamente 7 a 10 centímetros de alto. Hacé el primer corte con cúter. Abrí una ranura pequeña para poder continuar con la tijera.

Abrí una ranura pequeña para poder continuar con la tijera. Recortá todo el contorno. Trabajá despacio para que el borde quede parejo.

Trabajá despacio para que el borde quede parejo. Dibujá los gajos. Dividí la pieza en seis u ocho partes iguales con marcador.

Dividí la pieza en seis u ocho partes iguales con marcador. Formá ondas pequeñas. Recortá el borde inferior siguiendo una curva suave en cada panel.

Recortá el borde inferior siguiendo una curva suave en cada panel. Protegé el filo. Suavizalo con una lija muy fina o cubrilo con cinta delgada.

Cómo darle color sin perder la transparencia

Para conseguir un efecto parecido al de los paraguas de la foto, conviene mantener parte de la transparencia del PET. Los marcadores permanentes y las pinturas vitrales producen un color intenso sin volver completamente opaca la superficie.

La pintura puede aplicarse por el lado interior para que el exterior quede brillante. Es mejor trabajar con capas finas y dejar secar antes de agregar una segunda mano.

Otra posibilidad es dejar la copa transparente y remarcar únicamente las divisiones con pintura, esmalte decorativo o una línea delgada de silicona con brillo.

Cómo hacer el mango curvo

El eje puede realizarse con alambre artesanal grueso. Hay que cortar una pieza algo más larga que la altura final del paraguas y doblar uno de sus extremos hasta formar un gancho.

El extremo recto se introduce por un pequeño orificio en el centro de la copa. Puede fijarse por dentro con silicona caliente y cubrirse con una cuenta o una gota de adhesivo para que no se mueva.

Si se trabaja con niños, una alternativa más segura es utilizar un limpiapipas rígido o una varilla plástica con el mango decorado, aunque el resultado será menos firme.

Cómo imitar las varillas del paraguas

Las líneas que van desde el centro hacia el borde pueden dibujarse con marcador, pintura dimensional o pegamento con glitter. No es necesario colocar varillas metálicas reales para lograr el efecto visual.

Transformá botellas de plástico en adorables paraguas paso a paso para hacerlo vos mismo (3)

En cada extremo se puede pegar una pequeña mostacilla, como aparece en la imagen. Ese detalle disimula el borde y le da una terminación más delicada.

También se pueden sumar puntos transparentes, estrellas, flores, lunares o pequeños corazones para personalizar cada pieza.

Paso a paso completo

Lavá y secá la botella.

Elegí la parte curva que funcionará como copa.

que funcionará como copa. Cortá y emparejá el borde.

Dividí la superficie en seis u ocho gajos.

en seis u ocho gajos. Pintá la pieza y dejala secar.

y dejala secar. Perforá el centro con una aguja gruesa caliente o una herramienta fina, siempre a cargo de una persona adulta.

con una aguja gruesa caliente o una herramienta fina, siempre a cargo de una persona adulta. Insertá el alambre y doblá el extremo inferior para formar el mango.

y doblá el extremo inferior para formar el mango. Fijá la estructura con adhesivo.

con adhesivo. Dibujá las varillas y agregá cuentas en los bordes.