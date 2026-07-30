Hacé esto y lo vendés enseguida: la genial idea de reciclaje DIY con una botella de plástico

Una botella grande puede transformarse en una maceta de autorriego con terminación decorativa. El sistema es económico y aprovecha el envase completo.

Una botella de plástico de agua o gaseosa puede convertirse en una maceta de autorriego que sirve para decorar balcones, cocinas y escritorios. La diferencia entre un reciclaje improvisado y un objeto que pueda ofrecerse para la venta está en ocultar los cortes, elegir una terminación prolija y presentarlo con una planta incluida.

El sistema utiliza las dos mitades de la botella. La parte superior sostiene la tierra y queda invertida dentro de la base, que funciona como depósito. Un cordón atraviesa la tapa y transporta agua lentamente hacia las raíces.

Materiales necesarios para el reciclaje Una botella de plástico de 1,5 o 2 litros .

. Un cordón grueso de algodón.

Tijera o cúter.

Un clavo caliente o perforador.

Lija fina.

Pintura acrílica o aerosol apto para plástico.

Pincel o esponja.

Tierra y una planta pequeña.

Piedritas decorativas, opcionales. Conviene elegir una botella sin roturas y retirar por completo la etiqueta y el pegamento. El envase debe lavarse, enjuagarse y secarse antes de comenzar.

Paso a paso para armar la maceta de autorriego Marcar una línea alrededor de la botella , aproximadamente a la mitad, y cortarla con cuidado.

, aproximadamente a la mitad, y cortarla con cuidado. Lijar suavemente los dos bordes para retirar cualquier punta. Si el objeto será vendido, puede cubrirse el corte inferior con una cinta decorativa, una tira de tela o un borde de goma.

Perforar el centro de la tapa . El agujero debe permitir el paso del cordón, pero no ser tan grande que la tierra caiga dentro del depósito.

. El agujero debe permitir el paso del cordón, pero no ser tan grande que la tierra caiga dentro del depósito. Cortar unos 25 centímetros de cordón, pasarlo por la tapa y dejar aproximadamente la mitad de cada lado. Hacer un nudo en la parte que quedará dentro de la tierra.

Enroscar la tapa y colocar la parte superior de la botella boca abajo dentro de la base . El cordón inferior debe llegar hasta el fondo.

. El cordón inferior debe llegar hasta el fondo. Pintar solamente el exterior. Se puede crear una terminación símil cerámica mezclando pintura acrílica con una pequeña cantidad de bicarbonato, aunque la mezcla no debe tocar la tierra ni el agua.

Colocar tierra liviana, agregar la planta y presionar sin compactar demasiado.

Retirar momentáneamente la parte superior, llenar la base con agua y volver a encastrarla. El nivel no debe cubrir la tapa: solo el cordón tiene que permanecer sumergido. Cómo darle una terminación que aumente su valor Los tonos crudos, terracota, blanco, verde oliva o negro mate ayudan a que el plástico deje de ser evidente. También puede incorporarse una etiqueta con el nombre de la planta y una tarjeta explicando cómo rellenar el depósito.

Para venderla como un objeto terminado, conviene elegir especies pequeñas y resistentes, como potus, cinta, peperomia o aromáticas compatibles con el sistema. No todas las plantas toleran una humedad constante, por lo que hay que evitar cactus y suculentas si el cordón mantiene la tierra mojada.