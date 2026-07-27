Construyeron casas en cinco días con ladrillos que encastran como Lego y están hechos con plástico reciclado

Una empresa colombiana construye casas y escuelas con ladrillos de plástico reciclado que encastran de manera similar a piezas de Lego . El sistema permite levantar la estructura de una vivienda sencilla en aproximadamente cinco días, aunque el plazo depende del tamaño, el terreno, la mano de obra y los servicios que deban instalarse.

Según las compañías eléctricas, este es el aparato en invierno que consume más energía en casa

Asi es la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra en Ibiza: espaciosa, luminosa y moderna

La tecnología pertenece a Conceptos Plásticos, fundada en Bogotá por el arquitecto Óscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez. La compañía transforma bolsas, envoltorios de alimentos, botellas de champú y otros plásticos en bloques y columnas modulares .

Los residuos son recolectados, clasificados, limpiados y procesados hasta formar una mezcla que luego se moldea. Los bloques poseen ranuras y salientes que permiten ensamblarlos sin utilizar el sistema tradicional de ladrillo y mortero en toda la estructura.

Según National Geographic , las piezas contienen alrededor de un 95% de plástico . El techo, las ventanas, las instalaciones y otros componentes deben incorporarse por separado. Por eso, no se trata de una casa fabricada exclusivamente con bloques plásticos.

La empresa fabrica distintos modelos, entre ellos piezas que se combinan con columnas internas. El diseño modular facilita que la obra pueda ser montada por equipos capacitados sin depender de maquinaria pesada durante cada etapa.

Cuánto plástico utiliza una vivienda

Una casa típica con dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina puede reutilizar alrededor de seis toneladas de plástico. National Geographic informó que una estructura de esas características puede montarse en unos cinco días y situó su costo de referencia entre 4.000 y 7.000 dólares, aunque ese rango depende del país y no debe trasladarse automáticamente a la Argentina.

El tiempo anunciado tampoco incluye necesariamente la preparación del terreno, cimientos, conexiones sanitarias, instalaciones eléctricas, permisos ni terminaciones. Los cinco días corresponden principalmente al armado del sistema modular.

El proyecto llegó a cientos de escuelas

Conceptos Plásticos comenzó trabajando en viviendas y establecimientos educativos de Colombia. Posteriormente se asoció con UNICEF para fabricar aulas en Costa de Marfil, donde los residuos acumulados también obstruían desagües y agravaban problemas ambientales.

National Geographic informó en 2025 que más de 4.000 toneladas de plástico habían sido convertidas en más de 550 aulas dentro de ese proyecto. UNICEF confirmó que la alianza incluyó fábricas locales, empleo para recolectoras y la producción de materiales destinados a escuelas, letrinas y depósitos sanitarios.