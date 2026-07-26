26 de julio de 2026 - 14:17

Asi es la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra en Ibiza: espaciosa, luminosa y moderna

El matrimonio argentino invirtió tres millones de euros para unificar dos departamentos exclusivos frente al mar tras vender una propiedad en el barrio de Salamanca.

Esta es la casa que comparte el Cholo Simeone con su esposa, Carla Pereyra.&nbsp;

Esta es la casa que comparte el Cholo Simeone con su esposa, Carla Pereyra. 

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Por Daniela Leiva

Diego Simeone y Carla Pereyra eligieron el exclusivo Puerto Marina Botafoch para establecer su casa de verano frente al mar Mediterráneo. Esta propiedad, adquirida en 2021, representa un cambio estratégico para la familia, que decidió desprenderse de activos inmobiliarios en Madrid para consolidar su presencia en la isla.

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La vivienda actual es el resultado de la unión de dos departamentos contiguos comprados en una de las urbanizaciones más buscadas del puerto. La operación demandó un desembolso de tres millones de euros, concretado pocos meses después de vender otra propiedad en la capital española por 4,5 millones.

¿Cómo es el diseño del refugio de Simeone y Pereyra en Ibiza?

La configuración de este espacio responde a una lógica profesional clara. Carla Pereyra es una empresaria del sector inmobiliario especializada en reformar propiedades para transformarlas en espacios modernos y funcionales. Su rol fue determinante para lograr que la finca de descanso sea amplia, siguiendo los criterios de diseño que ya aplicó en su mansión de 1900 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón.

A diferencia de su residencia principal en Madrid, donde cuentan con tecnología sostenible y una cancha de fútbol propia, el refugio de Ibiza prioriza la conexión visual con el entorno marítimo. La propiedad destaca por su acceso privado y vistas directas al puerto, ofreciendo un entorno de paz lejos de la exigencia deportiva del Atlético de Madrid.

¿Qué distingue a esta propiedad de su casa en La Finca?

Aunque los detalles técnicos son más reservados que los de su hogar en La Finca, el sello de Pereyra se percibe en la luz natural que inunda cada estancia. En este refugio, el lujo se define por la ubicación privilegiada en Marina Botafoch y la capacidad de integrar la vida familiar con el paisaje balear.

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