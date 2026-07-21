Volkswagen lanza una bicicleta eléctrica inteligente con cámara trasera, radar y hasta 430 km de autonomía

Volkswagen presentó una bicicleta eléctrica inteligente con radar , cámara trasera y tablero digital . El modelo lleva la identidad visual de la automotriz, pero existe una precisión importante: es fabricado por la compañía N Plus North America bajo licencia y con autorización para utilizar la marca Volkswagen.

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La línea está integrada por las versiones Sport y Crossover. Ambas buscan incorporar a una bicicleta tecnologías habituales en vehículos modernos, desde la detección del tránsito trasero hasta luces de freno, señales de giro y alertas de punto ciego.

El dato que más llama la atención es su autonomía de hasta aproximadamente 430 kilómetros . No corresponde, sin embargo, a la batería incluida de serie, sino a la combinación del acumulador principal con un extensor colocado sobre el portaequipajes.

El sistema Smart View integra un radar orientado hacia atrás con una cámara instalada en el guardabarros trasero. Cuando detecta que un vehículo se aproxima, activa la imagen en la pantalla ubicada en el manubrio y permite observar qué ocurre detrás sin girar completamente la cabeza .

La bicicleta también incorpora un tablero digital de 3,5 pulgadas, seis modos de asistencia y luces integradas. Una tira de LED puede funcionar como luz de frenado y señal de giro, con el objetivo de hacer más visibles las maniobras del ciclista.

Entre los accesorios opcionales aparece un casco conectado por Bluetooth que replica las señales luminosas de la bicicleta. Según la información difundida por Bike Magazine, su acelerómetro también puede detectar una colisión y enviar mensajes a contactos previamente configurados.

La propuesta se completa con unos anteojos inteligentes que proyectan indicaciones de navegación y alertas de punto ciego dentro del campo visual. Estos accesorios se comercializan por separado y no forman parte necesariamente del equipamiento básico.

La autonomía de 430 kilómetros tiene una condición

La batería principal es desmontable, tiene una capacidad de 490 Wh y ofrece hasta 162 kilómetros de alcance declarado. La batería adicional de 814 Wh puede sumar hasta 269 kilómetros, lo que lleva el máximo teórico a alrededor de 431 kilómetros, redondeado comercialmente como 430.

La propia empresa aclara que esa cifra es orientativa. El alcance real cambia según el peso del ciclista, la asistencia seleccionada, la presión de los neumáticos, el viento, las pendientes y las condiciones del terreno.

Por eso, los 430 kilómetros no deben interpretarse como una distancia garantizada en cualquier recorrido. Representan el escenario máximo con el extensor opcional, una conducción eficiente y condiciones favorables.

Motor Yamaha, alarma y componentes urbanos

Las dos versiones utilizan un motor central Yamaha PW-X3 de 250 W y 85 Nm de torque. La asistencia eléctrica alcanza los 25 kilómetros por hora, aunque la bicicleta puede superar esa velocidad por el impulso del ciclista.

El equipamiento incluye transmisión Shimano de nueve velocidades, frenos hidráulicos Tektro con discos de 180 milímetros y ruedas de 27,5 pulgadas. La Sport pesa aproximadamente 27,5 kilos y la Crossover llega a 28 kilos.

También dispone de una alarma de 85 decibeles y compatibilidad con Apple Find My para facilitar su localización. La Crossover agrega suspensión delantera y un portaequipajes integrado, mientras que la Sport apunta a una respuesta más ágil en recorridos urbanos.

Cuánto cuesta

Bike Magazine informó que en Estados Unidos la versión Sport parte de los 4.000 dólares, mientras que la Crossover cuesta 4.349 dólares. Las entregas fueron anunciadas para el segundo semestre de 2026, con un sistema de reservas anticipadas.