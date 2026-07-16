Precio actualizado del Volkswagen T-Cross: cuánto cuesta uno de los SUV más vendidos de Argentina

El Volkswagen T-Cross continúa siendo uno de los SUV con mayor demanda en Argentina gracias a su equilibrio entre equipamiento, espacio y tecnología. Tras la actualización de precios , el modelo mantiene una gama con diferentes versiones que apuntan tanto a quienes buscan un vehículo urbano como a quienes priorizan el confort para viajar.

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Desde su lanzamiento, el T-Cross logró posicionarse como uno de los referentes del segmento B SUV, donde compite con modelos como Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Renault Kardian y Peugeot 2008.

Su diseño moderno y el buen nivel de seguridad siguen siendo dos de sus principales fortalezas.

Con la última lista oficial, los valores quedaron conformados de la siguiente manera:

Los montos corresponden a la lista oficial sugerida y pueden modificarse según concesionario, patentamiento y gastos administrativos.

Qué ofrece el Volkswagen T-Cross

Uno de los mayores atractivos del Volkswagen T-Cross continúa siendo su completo equipamiento.

Según la versión, incorpora tablero digital Volkswagen Digital Cockpit, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, climatizador automático, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistentes de conducción que mejoran la seguridad tanto en ciudad como en ruta.

Además, el amplio espacio interior y el baúl de generosa capacidad lo convierten en una opción muy buscada por familias.

Cómo queda frente a sus competidores

Con estos precios, el T-Cross sigue enfrentando a varios de los SUV más importantes del mercado argentino.

Su combinación de motor turbo, caja automática, buena reventa y una extensa red de servicios oficiales continúa siendo uno de los argumentos más fuertes frente a sus rivales.

Un SUV que mantiene su protagonismo

El Volkswagen T-Cross sigue consolidándose como uno de los modelos más elegidos de Argentina. Incluso después de la actualización de precios, conserva una propuesta competitiva para quienes buscan un SUV moderno, seguro y preparado tanto para el uso diario como para viajes largos.