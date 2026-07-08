Cuánto cuesta el Volkswagen Polo tras la última actualización de precios en Argentina

sEl Volkswagen Polo continúa consolidándose como uno de los hatchbacks más buscados de Argentina gracias a su combinación de tecnología, seguridad y eficiencia. Con la reciente actualización de precios , la gama volvió a posicionarse frente a sus principales competidores dentro de un segmento donde la relación entre equipamiento y valor resulta determinante para muchos compradores.

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El modelo mantiene su propuesta de ofrecer versiones orientadas tanto al uso urbano como a quienes buscan un vehículo para viajar con mayor confort, incorporando diferentes niveles de equipamiento y motorizaciones.

La actualización también refleja los movimientos habituales del mercado automotor argentino.

Tras la última actualización oficial, la gama quedó conformada de la siguiente manera:

Los valores pueden variar según gastos de patentamiento, flete, concesionario y promociones vigentes al momento de la compra.

Qué ofrece el Volkswagen Polo

Uno de los puntos fuertes del Volkswagen Polo continúa siendo su nivel de seguridad.

Dependiendo de la versión, incorpora seis airbags, control de estabilidad, asistentes electrónicos de conducción, frenado autónomo de emergencia, tablero digital y pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

En las variantes más equipadas también aparecen climatizador automático, acceso sin llave, cargador inalámbrico y asistencias avanzadas para la conducción.

Cómo queda frente a sus rivales

Con estos nuevos precios, el Polo compite directamente con modelos como el Chevrolet Onix, Toyota Yaris, Peugeot 208 y Fiat Cronos en algunas versiones.

Su principal fortaleza sigue siendo el equilibrio entre calidad de terminación, comportamiento dinámico y tecnología disponible.

Uno de los referentes del segmento

Gracias a su permanente actualización y a una oferta que abarca distintos perfiles de usuarios, el Volkswagen Polo continúa siendo uno de los referentes del segmento de hatchbacks compactos en Argentina, manteniéndose como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan un auto moderno, seguro y bien equipado.