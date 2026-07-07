Miles de conductores confunden estas dos señales de tránsito: ¿sabés qué significa cada una?

Dos señales de tránsito utilizadas en la Argentina pueden parecer casi idénticas cuando se observan a distancia. Ambas presentan un círculo blanco con borde rojo y dos flechas verticales orientadas en direcciones contrarias. La diferencia parece estar solamente en el color de una de las flechas, pero ese detalle cambia por completo la conducta que debe adoptar el automovilista.

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Una señal modifica la forma de circulación de la calle; la otra establece quién tiene prioridad en un paso angosto .

Se trata de la R.26, denominada “Comienzo de doble mano”, y la R.29, identificada oficialmente como “Preferencia de avance”.

La señal R.26 presenta dos flechas negras paralelas : la ubicada a la derecha apunta hacia arriba y la de la izquierda, hacia abajo.

Su significado es que, a partir de la encrucijada o del punto señalado, la vía deja de tener un único sentido y comienza a recibir tránsito en las dos direcciones.

El conductor debe mantenerse sobre su derecha y estar preparado para encontrar vehículos de frente. La señal puede aparecer al terminar una calle de mano única, después de una intersección o antes de ingresar en un tramo cuya circulación cambia.

No indica que haya que ceder el paso automáticamente ni que la calzada se vuelva más angosta. Su función es advertir que el espacio deberá compartirse con tránsito en sentido contrario.

Qué debe hacer el conductor al ver la R.26

Al aproximarse, conviene reducir la velocidad y comprobar la demarcación de los carriles. Desde ese punto, ya no se puede utilizar todo el ancho de la calzada como si continuara siendo de sentido único.

También se debe prestar especial atención antes de girar a la izquierda, estacionar o realizar un adelantamiento. Una maniobra que parecía segura en una calle de una sola mano puede invadir el carril de quienes vienen desde la dirección opuesta.

La normativa establece que esta señal debe colocarse en la encrucijada o antes de ella, con suficiente anticipación para que el conductor pueda adaptar su trayectoria de manera segura.

La flecha roja indica que no tenés prioridad para avanzar

La señal R.29 también contiene dos flechas opuestas, pero incorpora una diferencia decisiva: la flecha que apunta hacia adelante es roja, mientras que la que representa al tránsito contrario es negra.

Aunque su nombre oficial es “Preferencia de avance”, el vehículo que encuentra esta señal de frente no tiene la prioridad. Debe permitir el paso de quien circula en dirección contraria.

Suele instalarse antes de un puente, una obra, un túnel o cualquier sector estrecho donde dos vehículos no pueden pasar al mismo tiempo o disponen de muy poco espacio lateral.

El color rojo funciona como una restricción para el sentido representado por esa flecha. La flecha negra señala el flujo que debe atravesar primero el tramo reducido.

Qué sucede si los dos vehículos ya ingresaron

El conductor que vio la R.29 debe esperar antes de entrar si observa que se aproxima otro vehículo. No alcanza con calcular que ambos “entran justo”: la señal define previamente quién debe avanzar.

Si los dos ingresaron y ya no pueden cruzarse, debe retroceder quien encontró la señal de frente, porque era el vehículo que no tenía preferencia.

Existe una regla particular en las cuestas angostas: debe retroceder quien desciende, salvo que lleve acoplado y el vehículo que asciende no lo tenga.

En cualquier caso, la maniobra debe realizarse lentamente, verificando espejos, obstáculos y presencia de otros usuarios de la vía.