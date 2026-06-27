No es límite de velocidad: qué significa la señal de tránsito con un ciervo negro sobre fondo amarillo

Quienes circulan por rutas nacionales, caminos serranos o accesos a parques naturales pueden encontrarse con una señal de tránsito de fondo amarillo que muestra la silueta negra de un ciervo en pleno salto. Esta señal preventiva advierte sobre la posible presencia de fauna silvestre cruzando la calzada y busca reducir el riesgo de siniestros viales.

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La señal pertenece al Sistema de Señalización Vial Uniforme establecido por el Anexo L de la Ley 24.449. Dentro de esa normativa, las señales preventivas se distinguen por su forma de rombo, su fondo amarillo y los símbolos negros que alertan sobre condiciones particulares del camino.

A diferencia de las señales reglamentarias, este tipo de cartelería no impone una prohibición ni una obligación específica. Su finalidad consiste en advertir sobre una situación de riesgo para que el conductor adapte su forma de conducir.

Cuando el símbolo representa un ciervo saltando, el mensaje resulta claro: el tramo presenta un cruce habitual de animales silvestres , por lo que existe la posibilidad de que alguno irrumpa de manera inesperada sobre la ruta.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con la Administración de Parques Nacionales, elaboró una serie de recomendaciones para quienes transitan por sectores señalizados con este cartel.

Las principales medidas preventivas son:

Reducir la velocidad apenas aparece la señal para contar con mayor tiempo de reacción.

Observar con atención ambos márgenes del camino, ya que los animales pueden ingresar desde cualquiera de los dos lados.

Permanecer atento a movimientos, sombras o reflejos que puedan anticipar la presencia de fauna cerca de la calzada.

Evitar maniobras bruscas, como volantazos o frenadas repentinas, porque perder el control del vehículo puede generar consecuencias más graves que el impacto con el animal.

Aplicar estas recomendaciones permite disminuir considerablemente el riesgo de accidentes en zonas donde la presencia de fauna es habitual.

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Por qué el riesgo aumenta durante la noche

De acuerdo con datos del Observatorio Vial de la ANSV, la mayor parte de los siniestros relacionados con atropellos de animales en rutas nacionales ocurre durante la noche.

En ese período los animales perciben con mayor dificultad el movimiento y el ruido de los vehículos. Además, las luces de los automóviles pueden deslumbrarlos y provocar que permanezcan inmóviles sobre la calzada durante algunos segundos, lo que reduce el tiempo disponible para evitar una colisión.

Por ese motivo, en los tramos identificados con la señal del ciervo resulta especialmente importante disminuir la velocidad durante la circulación nocturna y mantener una conducción preventiva.