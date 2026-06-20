Aconcagua Radio: Mendoza lanza un canal para que las personas denuncien a conductores imprudentes

La provincia de Mendoza ha anunciado la puesta en marcha del “ modo testigo ”, una iniciativa que busca institucionalizar un canal oficial para recibir denuncias ciudadanas sobre irregularidades viales . Leandro Biskupovich , subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad , explicó que el objetivo es dar respuesta a la demanda de los usuarios de redes sociales que suelen difundir videos de conducciones peligrosas: “Lo que nosotros hemos buscado es básicamente institucionalizar un canal oficial para recibir ese tipo de comunicaciones”.

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El funcionario señaló que la ciudadanía suele manifestar mucha indignación ante maniobras imprudentes , como los cruces indebidos en alta montaña o el exceso de velocidad. Sin embargo, advirtió que los videos que circulan en redes no siempre permiten aplicar sanciones debido a la falta de certezas técnicas .

Por ello, desde marzo se han llevado a cabo mesas de trabajo lideradas por el subsecretario de Justicia junto a los jueces viales, quienes solicitaron garantías procesales para evitar que las multas sean desestimadas ante eventuales descargos de los infractores.

El proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera, de carácter educativo , consiste en la recepción de evidencia a través de WhatsApp.

La Dirección de Seguridad Vial analizará el material y lo publicará de forma anónima para concientizar a la población. La segunda etapa se implementará mediante la aplicación “ Mendoza por mí ”, una plataforma clave para aportar validez legal ante los juzgados viales.

Legalidad de los videos para denuncias

“A través de la aplicación nosotros le podemos garantizar que el video se está tomando a través de la aplicación y no que es subido desde una galería”, detalló Biskupovich, asegurando que así se evita el uso de imágenes editadas o alteradas con inteligencia artificial, permitiendo registrar con precisión la ubicación, fecha y hora del hecho.

El funcionario advirtió que quienes filmen no deben ir conduciendo, ya que el video “puede terminar en una infracción para las dos partes”, tanto para el denunciado como para el denunciante por utilizar el teléfono al volante. Finalmente, aclaró que la medida regirá para todo el territorio de Mendoza, sin importar si se trata de rutas nacionales, provinciales o calles locales, ya que el sistema georreferenciará el lugar para derivar la denuncia automáticamente al juzgado vial correspondiente.

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