Sacudir el mantel por la ventana puede salir caro: la conducta cotidiana que puede terminar en multa

Aunque no existe una prohibición literal en la ley estatal, los ayuntamientos imponen sanciones económicas si se arroja suciedad desde las viviendas hacia la calle.

Sacudir un mantel o una alfombra por la ventana se considera tradicionalmente un gesto sin importancia dentro del ámbito doméstico. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal establece límites claros cuando esta conducta afecta a terceros. El polvo, las migas o los restos de comida que acaban en la terraza ajena o en zonas comunes dejan de ser una costumbre para convertirse en un foco de conflicto legal.

La normativa nacional no contiene una prohibición específica contra el acto de sacudir telas al exterior, pero el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe taxativamente realizar actividades molestas, insalubres o nocivas. La clave de la infracción reside en la habitualidad y el efecto: si la suciedad cae de forma constante sobre la propiedad de otro vecino, la conducta puede ser cuestionada y sancionada.

¿Qué hacer si un vecino sacude la suciedad hacia tu casa? Cuando el problema genera tensiones recurrentes, el primer paso legal consiste en comunicar la situación al presidente de la comunidad. Este tiene la obligación de solicitar formalmente al vecino infractor que cese en su comportamiento. Si la práctica persiste, la junta de propietarios puede aprobar por mayoría el inicio de acciones legales, lo que permite a un juez intervenir para ordenar el cese de la actividad o establecer indemnizaciones por daños demostrables.

Es fundamental no confundir la regulación de convivencia con las sanciones administrativas directas. Mientras que la ley de propiedad regula las relaciones internas entre vecinos, las multas económicas dependen exclusivamente de las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. Muchos consistorios prohíben expresamente arrojar cualquier tipo de residuo, incluido el polvo, desde las viviendas hacia la vía pública.

¿Cuándo se puede reclamar por daños individuales? En los casos donde el perjuicio es directo e individual, el afectado tiene la potestad de actuar por su cuenta sin depender de la decisión de la junta de vecinos. Expertos legales en redes sociales destacan que el vecino perjudicado puede defender sus derechos de forma independiente si logra demostrar que la caída de residuos en su terraza o patio privado es una conducta recurrente que afecta su propiedad.

La resolución de estos incidentes depende de la capacidad de demostrar un perjuicio real y constante. Mientras que un acto aislado rara vez conlleva consecuencias legales graves, la repetición transforma una tarea de limpieza en una infracción que vulnera tanto la ley de convivencia como las normativas de higiene urbana de las ciudades.