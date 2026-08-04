4 de agosto de 2026 - 15:05

Simplemente mezclá crema de leche con leche condensada y llevá al freezer: el postre más fácil y cremoso

Con dos ingredientes se puede preparar un postre helado sin máquina y sin huevos. El secreto está en batir primero la crema.

Simplemente mezclá crema de leche con leche condensada y llevá al freezer el postre más fácil y cremoso (2)
Por Andrés Aguilera

Mezclar crema de leche con leche condensada permite preparar un postre helado de textura suave sin utilizar heladera eléctrica ni cocinar una base. La receta lleva solamente dos ingredientes y puede adaptarse con chocolate, frutas, café o galletitas.

Leé además

simplemente mezcla la gelatina con leche caliente: el postre mas facil y delicioso

Simplemente mezclá la gelatina con leche caliente: el postre más fácil y delicioso
Esta torta es rica, rápida y fácil de hacer. 

Una torta que se hace en 2 minutos y merece un premio: mezclá leche condensada y galletitas

Existe un paso que cambia por completo el resultado: la crema debe batirse antes de incorporar la leche condensada. Si ambos ingredientes se unen directamente en estado líquido, el postre también se congela, pero queda más denso y con menos aire.

Ingredientes para ocho porciones

  • 500 mililitros de crema de leche para batir, bien fría.
  • Una lata de leche condensada, de aproximadamente 395 gramos.

De manera opcional pueden agregarse una cucharadita de esencia de vainilla y una pequeña pizca de sal. La sal no debe sentirse: su función es equilibrar el dulzor concentrado.

Paso a paso para que quede cremoso

  • Colocar la crema de leche en la heladera durante varias horas. También conviene enfriar el recipiente y las varillas durante 10 minutos.
  • Volcar la crema en un bol amplio y comenzar a batir a velocidad media.
  • Continuar hasta alcanzar picos suaves. La crema debe sostener su forma, pero no quedar dura ni cortada.
  • Agregar un tercio de la leche condensada y mezclar con una espátula mediante movimientos envolventes.
  • Incorporar el resto en dos tandas, evitando aplastar el aire acumulado.
  • Sumar la vainilla o el sabor elegido.
  • Pasar la preparación a un recipiente bajo, limpio y apto para freezer.
  • Cubrir la superficie con una tapa o con papel film en contacto directo.
  • Llevar al freezer durante un mínimo de seis horas, preferentemente toda la noche.
  • Retirar entre cinco y diez minutos antes de servir para que recupere una textura fácil de cucharear.

Cuatro formas de cambiar el sabor

Para crear diferentes versiones puede incorporarse:

  • Chocolate: dos cucharadas de cacao amargo tamizado.
  • Café: una cucharada de café instantáneo disuelta en muy poca agua.
  • Frutilla: puré espeso de frutillas cocidas y completamente frío.
  • Galletitas: ocho unidades trituradas de forma irregular.
  • Dulce de leche: cucharadas distribuidas al final, sin mezclar por completo.
  • Limón: ralladura fina y unas gotas de jugo.

Los ingredientes líquidos deben utilizarse con moderación. Agregar demasiado jugo o puré aumenta el agua disponible y favorece la aparición de cristales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el truco para que el asiento del inodoro deje de moverse: como ajustarlo y cuando conviene reemplazarlo

El truco para que el asiento del inodoro deje de moverse: cómo ajustarlo y cuándo conviene reemplazarlo

Por Redacción Por Las Redes
carmen lomana, empresaria: me levanto a las 6:15 y suelo desayunar te porque con el cafe me pongo nerviosa. ademas como kiwis, papaya y platano machacado con un chorrito de leche condensada

Carmen Lomana, empresaria: "Me levanto a las 6:15 y suelo desayunar té porque con el café me pongo nerviosa. Además como kiwis, papaya y plátano machacado con un chorrito de leche condensada"

Por Andrés Aguilera
la cinta adhesiva que ya no usas no la tires, es un tesoro para tus valijas

La cinta adhesiva que ya no usas no la tires, es un tesoro para tus valijas

Por Redacción Por Las Redes
whatsapp suspendio cuentas de miles de usuarios: como resolverlo si fuiste afectado y cuanto tiempo puede tardar

WhatsApp suspendió cuentas de miles de usuarios: cómo resolverlo si fuiste afectado y cuánto tiempo puede tardar

Por Redacción Por Las Redes