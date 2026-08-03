3 de agosto de 2026 - 16:35

Simplemente mezclá la gelatina con leche caliente: el postre más fácil y delicioso

Con leche, gelatina sin sabor, azúcar y vainilla se obtiene una preparación cremosa que no necesita horno.

Simplemente mezclá la gelatina con leche caliente el postre más fácil y delicioso (2)
Por Andrés Aguilera

Leé además

Esta receta es perfecta para reversionar los tacos y cocinar rápido.

Cómo hacer tortillas para tacos caseras en sartén: la receta fácil al estilo mexicano que puede estar lista en menos de 15 minutos

Por Redacción Por Las Redes
3 ideas de reciclaje que convierten tu viejo teléfono fijo en un tesoro decorativo. 

Si tenés teléfonos fijos antiguos, poseés un tesoro: 3 ideas para aprovecharlos y no tirarlos a la basura

Por Daniela Leiva

El paso fundamental es no arrojar la gelatina sin sabor seca directamente sobre la leche. Primero debe hidratarse en agua fría y después incorporarse al líquido caliente para que se disuelva sin formar grumos.

La preparación lleva aproximadamente 15 minutos, pero necesita al menos dos horas de heladera para alcanzar la consistencia adecuada.

Ingredientes para seis porciones

  • 500 mililitros de leche entera.
  • 200 mililitros de crema de leche.
  • 10 gramos de gelatina sin sabor.
  • 50 mililitros de agua fría.
  • 80 a 100 gramos de azúcar.
  • Una cucharadita de esencia de vainilla.
  • Fruta, cacao o dulce de leche para decorar, opcional.

La crema puede reemplazarse por la misma cantidad de leche, aunque el resultado será menos cremoso y ligeramente más firme.

Paso a paso para preparar el postre

  • Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño.
  • Agregar los 50 mililitros de agua fría y dejar reposar cinco minutos, hasta que absorba el líquido y se hinche.
  • Colocar la leche, la crema y el azúcar dentro de una olla.
  • Calentar a fuego bajo mientras se mezcla. El líquido debe quedar bien caliente, pero no necesita hervir.
  • Retirar la olla del fuego y agregar la gelatina hidratada.
  • Revolver durante uno o dos minutos, hasta que desaparezcan completamente los grumos.
  • Incorporar la esencia de vainilla.
  • Distribuir en vasos individuales o en un molde apenas humedecido.
  • Esperar a que pierda parte del calor y llevar a la heladera durante dos o tres horas.
  • Servir directamente o desmoldar pasando unos segundos la base del recipiente por agua tibia.

Cómo evitar que queden grumos

La gelatina debe hidratarse siempre en frío. Si se coloca directamente sobre una preparación caliente, la superficie puede disolverse mientras el interior queda seco, formando pequeñas bolitas difíciles de eliminar.

Tampoco conviene hervirla después de incorporarla. Una temperatura excesiva y una cocción prolongada pueden afectar la capacidad final de gelificación.

Cuando la mezcla ya está en los moldes, puede pasarse por un colador fino para retirar espuma o cualquier partícula sin disolver.

Variantes para cambiar el sabor

La base admite distintas versiones:

  • Agregar ralladura de naranja o limón.
  • Reemplazar parte del azúcar por dulce de leche.
  • Incorporar una cucharada de cacao amargo.
  • Sumar café instantáneo disuelto.
  • Decorar con frutillas, duraznos o frutos rojos.
  • Colocar caramelo líquido en el fondo del molde.

Si se agregan frutas frescas, conviene hacerlo al servir. Algunas, como ananá, kiwi, papaya o higos frescos, contienen enzimas que pueden dificultar que la gelatina cuaje si se incorporan crudas dentro de la mezcla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pan de chía en sartén: fácil, rápido y sin harinas. 

Sin horno ni harina: la forma correcta de hacer el pan de chía en sartén, fácil y rápido

Por Daniela Leiva
enterrar botellas pet boca abajo en el jardin: para que sirve este metodo y por que los jardineros lo recomiendan

Enterrar botellas PET boca abajo en el jardín: para qué sirve este método y por qué los jardineros lo recomiendan

Por Andrés Aguilera
Una tendencia que cambia la forma de decorar las paredes sin utilizar pintura.

Cómo pintar las paredes de tu casa y qué tipo de pintura es más saludable y duradera, según expertos

Por Redacción Por Las Redes
que significa que la heladera haga ruidos durante la madrugada

Qué significa que la heladera haga ruidos durante la madrugada

Por Andrés Aguilera