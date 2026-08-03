Simplemente mezclá la gelatina con leche caliente: el postre más fácil y delicioso

Mezclar gelatina con leche caliente permite preparar un postre suave y fresco con ingredientes habituales. La receta se parece a una panna cotta liviana: queda firme para desmoldar, pero conserva una textura más delicada que la gelatina preparada solamente con agua.
El paso fundamental es no arrojar la gelatina sin sabor seca directamente sobre la leche. Primero debe hidratarse en agua fría y después incorporarse al líquido caliente para que se disuelva sin formar grumos.
La preparación lleva aproximadamente 15 minutos, pero necesita al menos dos horas de heladera para alcanzar la consistencia adecuada.
Ingredientes para seis porciones
- 500 mililitros de leche entera.
- 200 mililitros de crema de leche.
- 10 gramos de gelatina sin sabor.
- 50 mililitros de agua fría.
- 80 a 100 gramos de azúcar.
- Una cucharadita de esencia de vainilla.
- Fruta, cacao o dulce de leche para decorar, opcional.
La crema puede reemplazarse por la misma cantidad de leche, aunque el resultado será menos cremoso y ligeramente más firme.
Paso a paso para preparar el postre
- Colocar la gelatina sin sabor en un recipiente pequeño.
- Agregar los 50 mililitros de agua fría y dejar reposar cinco minutos, hasta que absorba el líquido y se hinche.
- Colocar la leche, la crema y el azúcar dentro de una olla.
- Calentar a fuego bajo mientras se mezcla. El líquido debe quedar bien caliente, pero no necesita hervir.
- Retirar la olla del fuego y agregar la gelatina hidratada.
- Revolver durante uno o dos minutos, hasta que desaparezcan completamente los grumos.
- Incorporar la esencia de vainilla.
- Distribuir en vasos individuales o en un molde apenas humedecido.
- Esperar a que pierda parte del calor y llevar a la heladera durante dos o tres horas.
- Servir directamente o desmoldar pasando unos segundos la base del recipiente por agua tibia.
Cómo evitar que queden grumos
La gelatina debe hidratarse siempre en frío. Si se coloca directamente sobre una preparación caliente, la superficie puede disolverse mientras el interior queda seco, formando pequeñas bolitas difíciles de eliminar.
Tampoco conviene hervirla después de incorporarla. Una temperatura excesiva y una cocción prolongada pueden afectar la capacidad final de gelificación.
Cuando la mezcla ya está en los moldes, puede pasarse por un colador fino para retirar espuma o cualquier partícula sin disolver.
Variantes para cambiar el sabor
La base admite distintas versiones:
- Agregar ralladura de naranja o limón.
- Reemplazar parte del azúcar por dulce de leche.
- Incorporar una cucharada de cacao amargo.
- Sumar café instantáneo disuelto.
- Decorar con frutillas, duraznos o frutos rojos.
- Colocar caramelo líquido en el fondo del molde.
Si se agregan frutas frescas, conviene hacerlo al servir. Algunas, como ananá, kiwi, papaya o higos frescos, contienen enzimas que pueden dificultar que la gelatina cuaje si se incorporan crudas dentro de la mezcla.