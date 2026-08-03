3 de agosto de 2026 - 16:10

Si tenés teléfonos fijos antiguos, poseés un tesoro: 3 ideas para aprovecharlos y no tirarlos a la basura

El auge de la estética vintage en redes sociales como Pinterest transforma aparatos olvidados en piezas exclusivas de diseño para renovar cualquier ambiente.

3 ideas de reciclaje que convierten tu viejo teléfono fijo en un tesoro decorativo.&nbsp;

3 ideas de reciclaje que convierten tu viejo teléfono fijo en un tesoro decorativo. 

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Por Daniela Leiva

Durante décadas, los teléfonos fijos fueron el centro de la comunicación familiar, pero hoy suelen quedar relegados al olvido en algún depósito. Su estética característica, colores pastel y materiales resistentes los han convertido en un verdadero tesoro para el reciclaje creativo, permitiendo renovar espacios con un toque de nostalgia.

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Convertí tu viejo teléfono de disco en una maceta retro

Una de las propuestas más populares consiste en vaciar los componentes internos de la carcasa para transformarla en un contenedor de vida. Es fundamental retirar las placas electrónicas y realizar pequeños orificios en la base para asegurar el drenaje del agua. Luego, se coloca el sustrato y variedades de suculentas o plantas colgantes que resaltan la estética vintage del aparato en escritorios o estanterías.

Creá una lámpara de mesa única con estilo industrial

Los modelos antiguos, ya sean de disco o botones, poseen la estabilidad necesaria para convertirse en una luminaria de acento. El mecanismo consiste en fijar un portalámparas en la base principal, manteniendo el auricular como un detalle decorativo lateral que refuerza el diseño original. Esta pieza combina iluminación moderna con un objeto cargado de historia, siendo ideal para oficinas o salas de estar con personalidad.

La razón detrás de esta tendencia radica en la durabilidad de los materiales antiguos y el valor emocional que evocan. A diferencia de los dispositivos modernos, los teléfonos de hace décadas fueron diseñados con estructuras robustas que permiten perforaciones y modificaciones sin desintegrarse, convirtiéndose en el lienzo ideal para el upcycling. Además, reutilizar estos dispositivos contribuye a disminuir los residuos electrónicos que impactan en el medio ambiente.

El organizador de pared definitivo para tus objetos pequeños

Si el equipo es un modelo de pared, su estructura puede reconvertirse en una estación funcional para dejar llaves y correspondencia al ingresar a casa. Se debe conservar la base firme y añadir pequeños ganchos metálicos en la parte inferior para colgar los llaveros. El espacio superior o los recovecos del aparato sirven como estantes improvisados para colocar anteojos, la billetera o cartas, aportando orden y un estilo visual único.

Antes de iniciar cualquier intervención, es vital limpiar el plástico con paños suaves y sin químicos fuertes para no dañar el brillo original. También se recomienda verificar si el modelo tiene valor de colección por su número de serie antes de realizar cualquier modificación permanente.

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