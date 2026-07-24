El pan duro que no vas a comer no lo tires, es un tesoro para aprovechar en la cocina: 3 formas de hacerlo

Es habitual que, después de una comida o una compra abundante, queden algún pan olvidado en la cocina . Con el paso de los días pierden humedad y su textura cambia, pero eso no significa que ya no sirvan. Estas son tres de las mejores formas de aprovechar el pan duro.

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El budín de pan es una receta clásica que nació como una forma de aprovechar el pan sobrante y hoy sigue siendo uno de los postres caseros más populares.

El resultado es un postre económico, cremoso y perfecto para aprovechar hasta la última miga.

2. Pan rallado casero

Preparar pan rallado en casa es una excelente manera de reutilizar el pan duro y tener siempre un rebozador listo para distintas recetas.

Ingredientes

Pan duro.

Ajo en polvo (opcional).

Perejil seco o fresco.

Orégano.

Pimienta negra.

Paso a paso

Corta el pan en trozos y deja que se seque por completo.

Procésalo hasta obtener la textura deseada.

Agrega los condimentos elegidos y mezcla bien.

Guarda el pan rallado en un recipiente hermético.

Puedes utilizarlo para preparar milanesas, croquetas, rellenos, gratinados o cualquier receta que requiera una cobertura crocante.

3. Tostadas saborizadas

Si el pan aún conserva buena estructura, puedes convertirlo en unas deliciosas tostadas para acompañar sopas, ensaladas, picadas o servir como aperitivo.

Ingredientes

Rodajas o cubos de pan.

Aceite de oliva.

Ajo picado.

Sal.

Romero, orégano u otras hierbas aromáticas.

Paso a paso

Corta el pan en rodajas o cubos.

Mezcla el aceite de oliva con el ajo y las hierbas.

Pinta el pan con la preparación.

Cocina en horno o sartén hasta que quede bien dorado y crocante.

¿Por qué conviene reutilizar el pan duro?

Aprovechar el pan del día anterior permite reducir el desperdicio de alimentos, ahorrar dinero y sacar el máximo provecho de un ingrediente básico de la cocina.

Con recetas simples como un budín de pan, pan rallado casero o tostadas saborizadas, es posible dar una segunda vida a un alimento que muchas veces termina en la basura, transformándolo en preparaciones sabrosas para toda la familia.