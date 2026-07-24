Pan casero de queso y salame hecho en sartén: listo en 5 minutos, ideal para acompañar el mate o café

Si no tienes horno o buscas una receta práctica, este pan casero en sartén es una excelente alternativa. Se prepara con ingredientes básicos de la cocina, lleva queso y salame para darle más sabor y solo requiere una sartén con tapa para lograr un resultado tierno y bien cocido.
En menos de una hora tendrás dos panes caseros perfectos para compartir en cualquier momento del día.
- 500 g de harina 0000.
- 4 cucharaditas de polvo de hornear.
- 50 g de manteca.
- 1 cucharadita de sal (ajustar según el queso utilizado).
- Pimienta negra a gusto (opcional).
- 50 g de queso de máquina, rallado o en cubos pequeños.
- 50 g de salame picado.
- ¾ de taza de leche.
Cómo hacer pan casero en sartén, paso a paso
- En un bol, mezcla la harina previamente tamizada con el polvo de hornear, la sal y, si lo deseas, una pizca de pimienta.
- Incorpora la manteca fría y desmenúzala con las manos hasta obtener una textura similar a un arenado.
- Agrega el queso y el salame picados y mezcla bien para distribuirlos de manera uniforme.
- Vierte toda la leche de una vez y mezcla hasta formar una masa.
- Lleva la masa a la mesada y amásala durante unos minutos hasta que quede homogénea.
- Divide la preparación en dos partes iguales y dales forma alargada, procurando que entren cómodamente en la sartén.
- Rocía una sartén con tapa con aceite en aerosol o un poco de aceite.
- Cocina los panes tapados a fuego muy bajo durante aproximadamente 30 minutos.
- Dales la vuelta con cuidado y cocina otros 10 minutos para que se doren de manera uniforme.
- Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar.
Consejos para que el pan quede perfecto
- Cocina siempre a fuego mínimo para que el interior se cocine sin que la base se queme.
- Utiliza una sartén con tapa que cierre bien para conservar el calor durante toda la cocción.
- Puedes reemplazar el salame por jamón cocido, panceta o incluso eliminarlo si prefieres una versión vegetariana.
- Elige un queso de buen sabor, como queso de máquina, pategrás o mozzarella firme.
- Espera unos minutos antes de cortar el pan para que conserve mejor su textura.
¿Con qué acompañar este pan casero en sartén?
Este pan es ideal para servir con:
- Mate, café o té.
- Manteca o queso crema.
- Fiambres y quesos.
- Sopas y guisos.
- Picadas o tablas de embutidos.
Su preparación sencilla, el sabor del queso y el salame y la posibilidad de cocinarlo sin horno convierten a este pan casero en sartén en una receta práctica para cualquier ocasión.