24 de julio de 2026 - 20:15

Pan casero de queso y salame hecho en sartén: listo en 5 minutos, ideal para acompañar el mate o café

Con pocos ingredientes y una cocción completamente en sartén, este pan casero queda esponjoso por dentro y dorado por fuera.

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Por Redacción Por Las Redes

Si no tienes horno o buscas una receta práctica, este pan casero en sartén es una excelente alternativa. Se prepara con ingredientes básicos de la cocina, lleva queso y salame para darle más sabor y solo requiere una sartén con tapa para lograr un resultado tierno y bien cocido.

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En menos de una hora tendrás dos panes caseros perfectos para compartir en cualquier momento del día.

Ingredientes para preparar pan casero en sartén

Rinde: 2 panes.

  • 500 g de harina 0000.
  • 4 cucharaditas de polvo de hornear.
  • 50 g de manteca.
  • 1 cucharadita de sal (ajustar según el queso utilizado).
  • Pimienta negra a gusto (opcional).
  • 50 g de queso de máquina, rallado o en cubos pequeños.
  • 50 g de salame picado.
  • ¾ de taza de leche.

Cómo hacer pan casero en sartén, paso a paso

  • En un bol, mezcla la harina previamente tamizada con el polvo de hornear, la sal y, si lo deseas, una pizca de pimienta.
  • Incorpora la manteca fría y desmenúzala con las manos hasta obtener una textura similar a un arenado.
  • Agrega el queso y el salame picados y mezcla bien para distribuirlos de manera uniforme.
  • Vierte toda la leche de una vez y mezcla hasta formar una masa.
  • Lleva la masa a la mesada y amásala durante unos minutos hasta que quede homogénea.
  • Divide la preparación en dos partes iguales y dales forma alargada, procurando que entren cómodamente en la sartén.
  • Rocía una sartén con tapa con aceite en aerosol o un poco de aceite.
  • Cocina los panes tapados a fuego muy bajo durante aproximadamente 30 minutos.
  • Dales la vuelta con cuidado y cocina otros 10 minutos para que se doren de manera uniforme.
  • Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar.

Consejos para que el pan quede perfecto

  • Cocina siempre a fuego mínimo para que el interior se cocine sin que la base se queme.
  • Utiliza una sartén con tapa que cierre bien para conservar el calor durante toda la cocción.
  • Puedes reemplazar el salame por jamón cocido, panceta o incluso eliminarlo si prefieres una versión vegetariana.
  • Elige un queso de buen sabor, como queso de máquina, pategrás o mozzarella firme.
  • Espera unos minutos antes de cortar el pan para que conserve mejor su textura.

¿Con qué acompañar este pan casero en sartén?

Este pan es ideal para servir con:

  • Mate, café o té.
  • Manteca o queso crema.
  • Fiambres y quesos.
  • Sopas y guisos.
  • Picadas o tablas de embutidos.

Su preparación sencilla, el sabor del queso y el salame y la posibilidad de cocinarlo sin horno convierten a este pan casero en sartén en una receta práctica para cualquier ocasión.

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