Pan casero de queso y salame hecho en sartén: listo en 5 minutos, ideal para acompañar el mate o café

Con pocos ingredientes y una cocción completamente en sartén, este pan casero queda esponjoso por dentro y dorado por fuera.

Si no tienes horno o buscas una receta práctica, este pan casero en sartén es una excelente alternativa. Se prepara con ingredientes básicos de la cocina, lleva queso y salame para darle más sabor y solo requiere una sartén con tapa para lograr un resultado tierno y bien cocido.

En menos de una hora tendrás dos panes caseros perfectos para compartir en cualquier momento del día.

Ingredientes para preparar pan casero en sartén Rinde: 2 panes.

500 g de harina 0000.

4 cucharaditas de polvo de hornear.

50 g de manteca.

1 cucharadita de sal (ajustar según el queso utilizado).

Pimienta negra a gusto (opcional).

50 g de queso de máquina, rallado o en cubos pequeños.

50 g de salame picado.

¾ de taza de leche. Cómo hacer pan casero en sartén, paso a paso En un bol, mezcla la harina previamente tamizada con el polvo de hornear, la sal y, si lo deseas, una pizca de pimienta.

Incorpora la manteca fría y desmenúzala con las manos hasta obtener una textura similar a un arenado.

Agrega el queso y el salame picados y mezcla bien para distribuirlos de manera uniforme.

Vierte toda la leche de una vez y mezcla hasta formar una masa.

Lleva la masa a la mesada y amásala durante unos minutos hasta que quede homogénea.

Divide la preparación en dos partes iguales y dales forma alargada, procurando que entren cómodamente en la sartén.

Rocía una sartén con tapa con aceite en aerosol o un poco de aceite.

Cocina los panes tapados a fuego muy bajo durante aproximadamente 30 minutos.

Dales la vuelta con cuidado y cocina otros 10 minutos para que se doren de manera uniforme.

Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar. Consejos para que el pan quede perfecto Cocina siempre a fuego mínimo para que el interior se cocine sin que la base se queme.

Utiliza una sartén con tapa que cierre bien para conservar el calor durante toda la cocción.

Puedes reemplazar el salame por jamón cocido, panceta o incluso eliminarlo si prefieres una versión vegetariana.

Elige un queso de buen sabor, como queso de máquina, pategrás o mozzarella firme.

Espera unos minutos antes de cortar el pan para que conserve mejor su textura. ¿Con qué acompañar este pan casero en sartén? Este pan es ideal para servir con:

Mate, café o té.

Manteca o queso crema.

Fiambres y quesos.

Sopas y guisos.

Picadas o tablas de embutidos. Su preparación sencilla, el sabor del queso y el salame y la posibilidad de cocinarlo sin horno convierten a este pan casero en sartén en una receta práctica para cualquier ocasión.