Jean mom: cómo usar el pantalón que volvió de los años 80 en looks fáciles y con estilo

El jean mom volvió de los años 80 y recuperó un lugar entre los pantalones más fáciles de combinar en 2026. Su regreso se explica por una silueta que marca la cintura, deja mayor espacio en caderas y muslos y se vuelve más angosta hacia la parte inferior.

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El modelo clásico se reconoce por el tiro alto, el denim firme y el lavado azul claro . Sin embargo, las versiones actuales no siguen una única fórmula: aparecen diseños más relajados, largos al tobillo, ruedos doblados, tonos oscuros y hasta modelos blancos.

Glamour incluyó a los mom jeans entre los regresos destacados de 2026 y señaló que su comodidad permite combinarlos tanto con zapatillas como con calzado más elegante.

La principal diferencia con un skinny está en que el mom jean no queda adherido a toda la pierna . Conserva amplitud en la zona superior y solamente reduce su ancho al acercarse a los tobillos.

Tampoco es exactamente igual a un baggy. El pantalón baggy presenta una caída mucho más suelta y puede conservar el volumen hasta el ruedo. El mom, en cambio, suele tener una estructura más definida y una cintura claramente marcada .

En 2026 aparecieron versiones menos rígidas que las originales. Algunos modelos incorporan una pierna recta o ligeramente más ancha, pero mantienen los elementos centrales: comodidad en las caderas, tiro medio o alto y una inspiración retro.

El look más sencillo: remera, jean y zapatillas

La combinación más práctica consiste en sumar una remera lisa metida parcial o completamente dentro del pantalón. Ese detalle deja visible la cintura alta y evita que el conjunto pierda forma.

Unas zapatillas blancas mantienen la estética cotidiana, mientras que una campera de cuero, un blazer o un trench pueden completar el look según la temperatura. La clave está en elegir una prenda superior que no tape por completo la parte más característica del pantalón.

Para el invierno argentino, la remera puede reemplazarse por una polera fina o un sweater corto. Si el tejido es largo, conviene introducir solamente la parte delantera para mantener un punto de definición en la cintura.

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Los mom jeans también pueden integrarse a un conjunto más arreglado. Una camisa blanca, un blazer recto y zapatos tipo mocasín crean un equilibrio entre el denim relajado y las prendas clásicas.

Los modelos en azul oscuro, negro o sin roturas suelen funcionar mejor en espacios donde el código de vestimenta admite jeans. El ruedo puede quedar al tobillo o doblarse de manera prolija para dar protagonismo a unos zapatos de punta fina.

Glamour propone combinar los mom jeans recortados con slingbacks, remera simple y blazer. También destaca la fórmula de jean azul, camisa blanca y taco bajo como una opción fácil de adaptar al estilo personal.

Las combinaciones que actualizan el pantalón en 2026

Para evitar que el conjunto parezca una reproducción literal de los años 80, conviene sumar piezas actuales. Las bailarinas, los mocasines, las zapatillas minimalistas y las botas de punta afinada permiten modificar por completo el tono del jean.

Estas son algunas fórmulas sencillas:

Con zapatillas: remera blanca, campera de cuero y cartera cruzada.

remera blanca, campera de cuero y cartera cruzada. Con bailarinas: cardigan corto y bolso estructurado.

cardigan corto y bolso estructurado. Con botas: polera ajustada y tapado largo.

polera ajustada y tapado largo. Con mocasines: camisa amplia y cinturón.

camisa amplia y cinturón. Con tacos bajos: blazer y una remera básica.

blazer y una remera básica. En denim blanco: camisa clara y zapatillas del mismo tono.

Los ruedos doblados funcionan cuando el pantalón queda demasiado largo o cuando se quiere destacar el calzado. Sin embargo, un doblez muy grueso puede acortar visualmente la pierna; un pliegue angosto suele dar un resultado más limpio y proporcionado.