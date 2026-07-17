El jean que usó Valu Cervantes en Argentina-Inglaterra y es tendencia este invierno 2026

Valu Cervantes acompañó a Enzo Fernández durante el partido entre Argentina e Inglaterra y volvió a llamar la atención por uno de sus looks desde la tribuna. Para la semifinal del Mundial 2026 eligió un jean celeste de piernas amplias, una silueta que se ubica entre los pantalones que ganaron protagonismo este invierno y que desplaza, al menos por esta temporada, a los diseños más ajustados.

El pantalón que usó Antonela Roccuzzo en Argentina-Inglaterra y es tendencia este invierno 2026

La influencer compartió las imágenes desde el estadio de Atlanta, donde la Selección argentina consiguió el pase a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra. En las fotos se la observa con una camiseta deportiva azul y negra , un jean de lavado claro y accesorios metálicos que completaron un conjunto cómodo para vivir el partido desde las gradas.

El volumen comienza desde la zona de la cadera y continúa a lo largo de la pierna , sin quedar pegado al cuerpo.

Por su caída y amplitud, el modelo se acerca a un wide leg relajado o a un baggy moderado . La diferencia con un jean Oxford está en que este último suele mantenerse más ajustado en muslos y rodillas antes de abrirse hacia el ruedo.

El pantalón de Cervantes, en cambio, presenta una estructura holgada desde la parte superior. También tiene un lavado celeste uniforme, bolsillos traseros grandes y una cintura definida , detalles que evitan que el volumen genere un aspecto desprolijo.

Tampoco parece tratarse de un barrel jean tradicional. Ese diseño suele ensancharse en caderas y muslos, pero luego vuelve a angostarse hacia los tobillos. En este caso, al menos por lo que se alcanza a observar, la caída se mantiene recta y amplia.

Cómo combinar un jean similar sin sumar demasiado volumen

Una de las claves está en evitar que todas las prendas del conjunto sean excesivamente grandes. Si el pantalón tiene una pierna muy amplia, conviene que la parte superior marque la cintura o, al menos, no cubra por completo la forma del jean.

Con zapatillas: remera al cuerpo, buzo corto o campera de cuero.

remera al cuerpo, buzo corto o campera de cuero. Con botas: sweater metido parcialmente dentro del pantalón y cinturón.

sweater metido parcialmente dentro del pantalón y cinturón. Para un look más arreglado: camisa, blazer recto y calzado de punta fina.

camisa, blazer recto y calzado de punta fina. Para elegir el largo: probarlo con el calzado habitual y evitar que el ruedo arrastre.

El tiro medio o alto también ayuda a ordenar la silueta. Además, un denim con cierta firmeza conserva mejor la forma que una tela demasiado liviana, especialmente cuando el pantalón tiene mucho ancho en piernas y caderas.