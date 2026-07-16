16 de julio de 2026 - 15:15

Peinado fácil de invierno semirrecogido para pelo corto, mediano y largo

Peinados. El semirrecogido es rápido, favorecedor y funciona con distintos largos. Se puede hacer en dos minutos con una gomita, una hebilla o una pinza chica.

Peinado fácil de invierno semirrecogido para pelo corto, mediano y largo (4)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Un semirrecogido fácil puede resolver el pelo en pocos minutos durante el invierno. Es cómodo, deja el rostro despejado y evita que el cabello quede completamente aplastado por bufandas, camperas o cuellos altos. La ventaja es que se adapta a pelo corto, mediano y largo.

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No hace falta tener una melena perfecta ni usar buclera o planchita: alcanza con separar la parte superior, sujetarla y darle un poco de forma con los dedos.

Qué necesitás para hacerlo en dos minutos

Para este peinado alcanza con tener a mano:

  • Una gomita fina.
  • Una hebilla o pinza chica.
  • Un peine, opcional.
  • Spray liviano o crema para peinar, opcional.
  • Horquillas, si el pelo es muy corto o tiene capas.

La idea no es lograr un peinado rígido, sino un efecto prolijo, natural y fácil de sostener durante el día.

Cómo hacer el semirrecogido básico

Primero, peiná el cabello con los dedos o con un peine de dientes anchos. No hace falta dejarlo completamente perfecto: un poco de textura ayuda a que el peinado se vea más actual.

Después, tomá dos mechones de la parte delantera, uno de cada lado del rostro, y llevalos hacia atrás. Unilos en la zona de la coronilla, sin tirar demasiado fuerte.

Sujetá con una gomita, hebilla o pinza. Para dar volumen, aflojá suavemente la parte superior con los dedos. El resultado debe quedar liviano y cómodo, no pegado al cuero cabelludo.

Versión para pelo corto

En pelo corto, lo mejor es tomar solo la parte frontal. Si el largo no permite hacer una colita, se pueden cruzar dos mechones hacia atrás y sujetarlos con horquillas.

Otra opción es usar una mini pinza en la zona superior. Este recurso funciona muy bien en cortes bob, carré o melenas por encima de los hombros.

Para que dure más, conviene aplicar una pequeña cantidad de crema para peinar o spray texturizante. Eso evita que los mechones más cortos se escapen enseguida.

Versión para pelo mediano

En pelo mediano, el semirrecogido puede hacerse con una gomita fina y luego girar la colita hacia adentro para formar un pequeño torzado.

El paso es simple: una vez atada la media cola, abrí un espacio por encima de la gomita y pasá la colita por ese hueco. Después ajustá suavemente.

Este detalle genera un efecto más trabajado sin sumar tiempo. Queda bien para la oficina, una salida informal o un look de todos los días.

Versión para pelo largo

En pelo largo, la media cola puede convertirse en un pequeño rodete. Para hacerlo, sujetá la parte superior, girala sobre sí misma y formá un nudo suelto.

Luego asegurá con una gomita o pinza. El resto del cabello queda suelto, lo que mantiene movimiento y evita la sensación de un recogido demasiado armado.

Para un efecto más elegante, se pueden dejar dos mechones finos cerca del rostro. En invierno, este detalle suaviza el peinado cuando se usan tapados, sweaters gruesos o bufandas.

El truco para que no quede aplastado

La clave está en no tirar demasiado del cabello hacia atrás. Si el semirrecogido queda muy tenso, puede endurecer las facciones y perder naturalidad.

Antes de sujetarlo, conviene levantar apenas la parte superior con los dedos. Después de colocar la gomita o la pinza, se puede pellizcar suavemente la coronilla para crear un poco de volumen.

Si el pelo es muy lacio, una textura mínima ayuda. Puede lograrse con shampoo seco, spray liviano o simplemente haciendo el peinado cuando el cabello no está recién lavado.

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