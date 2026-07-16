Héctor Núñez, farmacéutico, revela la verdad sobre el mito del agua fría en el pelo: "No sella el cabello, no mejora el brillo y deja residuos"

El agua fría arrastra peor la fase grasa de los acondicionadores, dejando residuos que crean un falso efecto de luz en lugar de sellar realmente la fibra capilar.

El farmacéutico Héctor Núñez, conocido como Cosmetocrítico, ha confesado la verdad sobre el agua fría. Contrario a lo que muchos creen no mejora el brillo capilar ni sella la cutícula del cabello. Lo que muchos perciben como una melena más radiante es, en realidad, una acumulación de residuos grasos que el agua a baja temperatura no logra eliminar completamente tras el lavado.

La creencia de que el agua fría sella las cutículas para reflejar mejor la luz es una de las leyendas urbanas más extendidas en las rutinas de belleza actuales. Núñez explica que este fenómeno responde exclusivamente a una cuestión de limpieza ineficiente. Al usar temperaturas bajas, el agua no consigue arrastrar la fase grasa de mascarillas o acondicionadores, permitiendo que estos productos permanezcan sobre la hebra.

¿Lavarse el pelo seguido genera más grasa? Este residuo superficial genera un efecto visual de brillo, pero no implica una mejora real en la salud o en la estructura de la fibra. La desinformación en el cuidado del cabello lleva a muchos usuarios a seguir tendencias estivales sin cuestionar la base biológica del cuero cabelludo. Lavar el pelo cuando se nota sucio es fundamental para evitar que los folículos pilosos se obstruyan por la acumulación de polución, células muertas y sebo residual.

Contrario a la opinión popular, lavarse el cabello diariamente no estimula una mayor producción de grasa en las glándulas sebáceas. El farmacéutico resalta que la producción de sebo está regulada por factores biológicos y hormonales internos, no por la frecuencia con la que se utiliza el champú. Mantener el cuero cabelludo limpio favorece que el pelo crezca más fuerte y evita que la suciedad acumulada debilite la raíz de forma prematura.

Puntas, acondicionador y mascarilla: otros mitos capilares Otro de los errores comunes analizados por Héctor Núñez es la idea de que cortar las puntas hace que el cabello nazca con más fuerza o rapidez. Debido a que el pelo es tejido muerto, el acto físico de cortarlo no influye en la actividad celular del folículo. La utilidad real de sanear las puntas reside exclusivamente en frenar el avance de la rotura hacia las fibras superiores de la hebra, evitando que la punta abierta continúe subiendo y dañando la zona sana.

En cuanto a la hidratación, el experto distingue entre el uso de acondicionador y mascarilla. Mientras el primero posee una fase grasa ligera adecuada para cabellos cortos o poco dañados, las mascarillas tienen una carga lipídica mucho mayor diseñada para melenas largas, teñidas o sometidas a herramientas de calor. Ambos productos deben aplicarse siempre de medios a puntas, ya que el cuero cabelludo no tolera bien estos agentes acondicionadores grasos.