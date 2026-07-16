"Las Malvinas son argentinas": la sanción que la FIFA podría aplicar y el pedido del gobierno británico

Tras el triunfo por 2-1 en Atlanta por la histórica semifinal ante Inglaterra, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez celebraron sobre el campo de juego desplegando una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" , un mensaje que la FIFA podría interpretar como una manifestación de carácter político y sujeto a sanción, presionada por el pedido que hizo el gobierno de Reino Unido.

El insólito origen de la bandera de "las Malvinas son argentinas" que inmortalizó la Selección

El primer ministro de Reino Unido: "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas sin duda lo son"

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas albicelestes "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol".

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle , que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

La situación cobró especial relevancia porque ocurrió pese a que las autoridades del operativo de seguridad del encuentro informaran que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles con referencias a las Islas Malvinas o a la guerra de 1982.

Las autoridades también advirtieron que cualquier elemento con las leyendas "Malvinas", "Falklands" o imágenes vinculadas al conflicto podía ser retenido en los controles si era considerado un mensaje político o provocador. Aunque esas referencias no aparecieron en las tribunas, sí lo hicieron una vez finalizado el encuentro, cuando los futbolistas argentinos exhibieron la bandera durante los festejos.

De acuerdo a una imagen de la agencia británica Reuters, el pedazo de tela blanca era sostenido por un hincha en el borde de la cabecera detrás del arco donde la Albiceleste convirtió los dos goles de la remontada contra los "Tres Leones". Fue Lo Celso el que la identificó y la transformó en un símbolo de la jornada.

"A veces no queremos mezclar las cosas, pero la emoción, la victoria, te van llevando a hacer esas cosas. A veces no hace falta decir las cosas. Alcanza con mostrarlas. Mejor que decir, es hacer", reflexionó Nico Taglafico, al hablar con la prensa.

¿Qué sanción aplicaría la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas"?

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe expresamente las manifestaciones de carácter político, ideológico o religioso durante las competencias organizadas por la entidad.

Cuando se produce un episodio de estas características, el organismo suele abrir un expediente disciplinario para analizar el contexto, la intencionalidad del mensaje y las circunstancias en las que ocurrió antes de definir si corresponde aplicar una sanción.

Los jugadores argentinos festejaron el pase a la final y mostraron una bandera sobre las Islas Malvinas. redes

Las posibles medidas contempladas por el reglamento incluyen advertencias, multas económicas a los jugadores involucrados o multas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una suspensión deportiva aparece, en principio, como una alternativa menos frecuente y suele reservarse para casos especialmente graves o de reincidencia.

El caso más similar ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018.

Tras derrotar 2-1 a Serbia, los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el águila bicéfala de la bandera de Albania, un gesto cargado de simbolismo político por el conflicto entre Serbia y Kosovo.

La Federación Serbia denunció a ambos jugadores ante la FIFA por considerar que se trataba de una provocación política.

Después de analizar el caso, el organismo descartó aplicar suspensiones y resolvió imponer únicamente sanciones económicas de 10.000 francos suizos para Xhaka y Shaqiri.

Stephan Lichtsteiner, que también realizó el gesto, tuvo una multa de 5.000 francos suizos.

Los tres fueron sancionados por conducta antideportiva contraria a los principios del juego limpio.

"Las Malvinas son Argentinas": el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes. TyC

Además, durante el Mundial 2026, otro episodio de contenido político tuvo como protagonista al entrenador de Egipto, Hossam Hassan.

Tras clasificar a los octavos de final, el técnico ingresó al campo de juego con una bandera de Palestina y dedicó la victoria al pueblo palestino.

Aunque el gesto tuvo amplia repercusión internacional, hasta el momento la FIFA no anunció ninguna sanción disciplinaria por ese episodio.