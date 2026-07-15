15 de julio de 2026 - 22:38

El mensaje de un veterano de Malvinas: "El deporte nunca cambia la historia, pero ayuda a sanar emociones"

El excombatiente de Malvinas y entrenador Omar De Felippe publicó un emotivo mensaje tras la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra. Otro veterano de Malvinas también se expresó con emoción.

Las Malvinas son Argentinas: el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego de superar a Inglaterra, generó numerosas repercusiones. Entre las más destacadas apareció la del entrenador Omar De Felippe, excombatiente de la Guerra de Malvinas, quien compartió una reflexión que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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Sus palabras fueron ampliamente difundidas y recibieron el respaldo de miles de usuarios, quienes destacaron el tono respetuoso y la carga emocional del mensaje.

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El posteo que conmovió a miles de usuarios

A través de su cuenta en X, De Felippe expresó el significado que tuvo para él el triunfo de la Selección desde su experiencia como veterano de guerra.

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas".

La publicación acumuló miles de interacciones y fue compartida por hinchas, excombatientes y usuarios que valoraron el mensaje y su enfoque sobre el significado simbólico del encuentro.

Una reflexión que encontró eco entre otros veteranos

De Felippe combatió en las Islas Malvinas, durante el conflicto de 1982, antes de iniciar su trayectoria como director técnico. Su testimonio fue interpretado por numerosos usuarios como representativo del sentimiento de muchos excombatientes tras la victoria argentina frente a Inglaterra.

En paralelo, otro veterano de Malvinas, entrevistado por televisión después del partido, utilizó una expresión muy similar para describir sus sensaciones. "Es una caricia al alma", afirmó al referirse al triunfo del seleccionado nacional.

Las expresiones de ambos excombatientes se difundieron ampliamente en las redes sociales y se sumaron a las múltiples reacciones que dejó la clasificación de Argentina a una nueva final mundialista.

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