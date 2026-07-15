El eufórico festejo de la Selección Argentina tras ganarle a los ingleses: "Por Malvinas, por el Diego"

Desde el nuevo himno “La cuarta estrella” al famoso “El que no salta es un inglés”, los jugadores argentinos festejan el paso a la final. Hubo cantos, abrazos, emoción y un clima de fiesta después del inolvidable triunfo sobre Inglaterra.

La Selección Argentina desató una verdadera fiesta en el vestuario después de ganarle a Inglaterra y conseguir la clasificación a la final del Mundial 2026. Entre abrazos, gritos y saltos, los jugadores celebraron una victoria que ya quedó grabada en la historia del fútbol argentino y en nuestros corazones.

Uno de los momentos más viralizados fue cuando el plantel entonó el nuevo himno de los argentinos “La cuarta estrella”, y también el clásico cántico “El que no salta es un inglés”, demostrando la emoción por eliminar a un histórico rival y meterse en la definición del torneo.

Las imágenes mostraron un vestuario completamente desbordado de alegría, con futbolistas y cuerpo técnico compartiendo un festejo que todavía continúa. “¡LA FIESTA ES TODA DE ARGENTINA!”, tituló ESPN el video de los festejos de los jugadores en el vestuario.

El triunfo tuvo un condimento especial por la forma en que se dio el partido, además por la historia entre ambos países. Inglaterra se había puesto en ventaja con un gol de Gordon, pero Argentina -como suele hacer frente a la adversidad- reaccionó y logró dar vuelta el resultado gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Con Lionel Messi como uno de los grandes protagonistas por dejar el último esfuerzo en el terreno de juego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter en un encuentro cargado de tensión. Tras conseguir otra remontada que será inolvidable, el pueblo argentino sueña con la cuarta estrella.