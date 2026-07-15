Un pacto de amor eterno: por qué esta Selección Argentina es la página más hermosa de nuestra historia

En un rincón del mundo donde el viento suele soplar en contra, donde la realidad golpea diario y el desencanto se había vuelto la única certeza, un grupo de pibes vestidos de celeste y blanco nos devolvió lo más sagrado: la capacidad de volver a creer.

Video: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026

No hay debate posible. Que la mesa del café discuta lo que quiera, pero los hechos y el alma no mienten . Estamos siendo testigos contemporáneos, espectadores de lujo, de la mejor Selección Argentina de todos los tiempos.

Que nos perdonen los héroes del 78 y del 86. Perdón Fillol, Luque y Kempes; perdón Ruggeri, Burruchaga y Valdano. Y por sobre todas las cosas... perdón, Diego . El Olimpo es de ustedes, pero lo que ha edificado este ecosistema comandado por Lionel Scaloni trasciende la táctica. Es un sentimiento indescriptible. Es un orgullo que no nos cabe en el pecho.

El mayor logro de este plantel no se guarda en una vitrina de la AFA. Su verdadera obra de arte fue regalarle una sonrisa genuina a un pueblo castigado , a una sociedad que arrastra heridas profundas y que ya no confiaba en nada ni en nadie. Y no fue una alegría pasajera de domingo. Fueron muchas. Un goteo constante de felicidad que nos abrazó cuando más falta nos hacía.

Y en el centro de ese milagro, nos obsequiaron la redención más hermosa: la versión definitiva de Lionel Andrés Messi con la camiseta de la Selección. El genio que era venerado en cada rincón del planeta, pero insólitamente juzgado y maltratado en su propia tierra (un error histórico en el que muchos caímos y del que hoy nos arrepentimos con el corazón en la mano).

Lionel Scaloni, contra todos los pronósticos y las críticas feroces de un ambiente que no creía en él, no solo diseñó un equipo de fútbol; forjó una familia. Construyó un grupo de amigos blindado alrededor del líder. Y Leo, con la sabiduría que dan las batallas, entendió que para ser gigante del todo, debía fusionarse con el colectivo.

Este equipo no juega para ganar; juega para nosotros. Trabaja en silencio, respeta su identidad y camina con la frente alta sin importar quién falte en la cancha.

Festejo Albiceleste. Todos los jugadores se rindieron a los pies de Lionel Messi, una vez más. Gentileza.

Humildad, coraje y un corazón infinito

Esta Selección contagia valores que a veces creemos perdidos: empatía, compañerismo, hambre de gloria y un sentido de pertenencia que eriza la piel. Devolvieron el valor sagrado a la camiseta.

Rompieron la maldición de los 28 años y abrieron las puertas del cielo: Bicampeones de América, Campeones del Mundo. Y ante cada nuevo desafío, el sueño se renueva. ¿Por qué no creer en más? Con estos guerreros, la palabra "imposible" quedó obsoleta. Si el fútbol vistoso no fluye, brota el talento individual. Si el talento se ve neutralizado, emerge la garra, el fuego sagrado y el pecho de cara a las balas.

Porque contra el corazón herido y hambriento de un argentino, no hay fuerza en la tierra que pueda competir. Ese motor es infinito.

Gracias, Selección. Gracias por hacernos llorar de alegría. Gracias por recordarnos lo hermoso que es ser argentino. Hoy el país sonríe y el único motivo de esa caricia al alma es su entrega, su pasión y su amor por nuestra bandera.

Orgullo eterno.