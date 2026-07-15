15 de julio de 2026 - 16:13

Video: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

En la previa al partido, en el momento de los himnos, hubo pica entre las hinchadas. Los argentinos impidieron que se escuchara el de los británicos. Video.

Batalla de hinchadas en Atlanta: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Batalla de hinchadas en Atlanta: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El superclásico entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo comenzó a jugarse con muchísima intensidad mucho antes del pitazo inicial. En la previa al arranque del partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, las tribunas protagonizaron una verdadera batalla de cantos y silbidos durante el momento más solemne: la entonación de los himnos nacionales.

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Cuando los futbolistas dirigidos por Thomas Tuchel y Lionel Scaloni se pararon en el círculo central, la canción nacional inglesa fue la primera en sonar por los altoparlantes del imponente estadio. Sin embargo, el himno de Inglaterra prácticamente no pudo escucharse debido al ensordecedor griterío y al incesante aliento de la marea de hinchas argentinos que coparon las tribunas de Atlanta.

La respuesta argentina ante los silbidos ingleses

Inmediatamente después, llegó el turno de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Los simpatizantes europeos intentaron devolver el gesto con una silbatinas generalizada, pero el empuje y el canto a viva voz de los hinchas de la Selección Argentina terminó neutralizando la respuesta británica, transformando el estadio en una verdadera caldera local.

Batalla de hinchadas en Atlanta: los fan&aacute;ticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Batalla de hinchadas en Atlanta: los fanáticos argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Con este ambiente de absoluta mística y tensión copera, el combinado nacional busca dar el golpe definitivo para sellar su pase a la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España.

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