15 de julio de 2026 - 14:51

Con sorpresas, Inglaterra confirmó su formación para jugar ante la Selección Argentina

El director técnico Thomas Tuchel eligió su once inicial para enfrentar las semifinales del Mundial 2026.

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1.&nbsp; &nbsp;

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1. 

 

Foto:

EFE/ Alex Cruz
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El conjunto europeo quedó confirmado de cara al choque con la Albiceleste, que determinará quién jugará la gran final de la Copa del Mundo. Sin demasiado misterio, el DT eligió mantener la base del equipo que viene jugando en el certamen, pero introdujo algunas modificaciones sustanciales, especialmente en la zona de la mitad de la cancha.

Thomas Tuchel se la juega ante la Albiceleste:

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El arquero seguirá siendo Jordan Pickford, custodiado por una línea de cuatro defensores con Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence. Así, se quedan afuera de los once Ezri Konsa y Nico O'Reilly, por motivos tácticos del entrenador.

Respecto a la zona media, Declan Rice y Elliott Anderson se repartirán la tarea de recuperar y dar el primer pase. Por delante de ellos se ubicarán Jude Bellingham por el centro, Anthony Gordon por la izquierda, y la sorpresa de última hora del adiestrador: Morgan Rogers. El hombre del Aston Villa le ganó la pulseada a Bukayo Saka y Noni Madueke, y tendrá su segunda oportunidad como titular. Arriba, la punta de lanza del equipo del alemán será Harry Kane, que concentra la mayor cantidad de goles anotados por Inglaterra en la presente Copa del Mundo.

La formación inicial de Inglaterra para jugar contra la Selección Argentina:

De esta manera, la formación inicial de Inglaterra para enfrentar a la Selección Argentina por las semifinales del Mundial 2026 son: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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