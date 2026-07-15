Con sorpresas, Inglaterra confirmó su formación para jugar ante la Selección Argentina

Harry Kane y Jude Bellingham de Inglaterra festejan el gol que finalmente les daría al conjunto inglés el pasaje a semifinales, tras su triunfo frente a Noruega por 2 a 1.

La Selección de Inglaterra ya tiene a sus once iniciales para enfrentar a la Selección Argentina en el marco de las semifinales del Mundial 2026 en el Mercedes Benz de Atlanta. El entrenador Thomas Tuchel eligió un cambio inesperado en el ataque.

El conjunto europeo quedó confirmado de cara al choque con la Albiceleste, que determinará quién jugará la gran final de la Copa del Mundo. Sin demasiado misterio, el DT eligió mantener la base del equipo que viene jugando en el certamen, pero introdujo algunas modificaciones sustanciales, especialmente en la zona de la mitad de la cancha.

Thomas Tuchel se la juega ante la Albiceleste: La fortuna que reparte Inglaterra si gana el Mundial 2026: cuánto puede cobrar cada jugador El arquero seguirá siendo Jordan Pickford, custodiado por una línea de cuatro defensores con Reece James, John Stones, Marc Guéhi y Djed Spence. Así, se quedan afuera de los once Ezri Konsa y Nico O'Reilly, por motivos tácticos del entrenador.

Respecto a la zona media, Declan Rice y Elliott Anderson se repartirán la tarea de recuperar y dar el primer pase. Por delante de ellos se ubicarán Jude Bellingham por el centro, Anthony Gordon por la izquierda, y la sorpresa de última hora del adiestrador: Morgan Rogers. El hombre del Aston Villa le ganó la pulseada a Bukayo Saka y Noni Madueke, y tendrá su segunda oportunidad como titular. Arriba, la punta de lanza del equipo del alemán será Harry Kane, que concentra la mayor cantidad de goles anotados por Inglaterra en la presente Copa del Mundo.