La Selección Argentina juega la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra

El Mundial 2026 vive el partido del siglo, entre la Selección Argentina e Inglaterra. En el Mercedes Benz de Atlanta, la Albiceleste busca repetir los triunfos de 1986 y 1998, mientras que los Tres Leones quieren ganar como en 1966 y 2002. La mesa está servida para vivir un choque épico.
Formaciones de la Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.