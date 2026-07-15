vivo

La Selección Argentina juega la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra

La Albiceleste enfrenta a Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026 en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

La Selección Argentina juega con Inglaterra, por el Mundial 2026
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Formaciones de la Selección Argentina - Inglaterra, por el Mundial 2026:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis MacAllister; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Inglaterra:

Te puede interesar

Las dos grandes dudas de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina ante Inglaterra

Las dos grandes dudas de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina para jugar ante Inglaterra

Por Emanuel Cenci
Entre bajas y retornos, Inglaterra define su formación para jugar contra la Selección Argentina

Entre bajas y retornos, Inglaterra define su formación para jugar contra la Selección Argentina

Por Emanuel Cenci
Es oficial: Argentina jugará frente a Inglaterra con la camiseta azul como en el 86. 

El historial de la Selección Argentina con la camiseta azul en los Mundiales: ¿cómo le fue ante Inglaterra?

Por Redacción Deportes