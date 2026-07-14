La "Nuca de Dios", increíble jugada olvidada en la Selección Argentina - Inglaterra de 1986

El exdefensor de la Albiceleste fue protagonista de una acción que valió tres puntos, pero quedó olvidada por la enorme actuación de Diego Maradona.

Cuando se habla del épico partido entre la Selección Argentina e Inglaterra disputado por México 1986, la memoria colectiva rescata la enorme e inolvidable actuación de Diego Maradona, autor de un doblete. Sin embargo, hay una acción igual de importante que quedó olvidada.

Se trata de la denominada "Nuca de Dios", que involucra al defensor Albiceleste Julio Olarticoechea en un vuelo notable que salvó la caída del arco custodiado por Nery Pumpido. Dicho momento fue tan trascendental como los goles de Diego, o el mano a mano de Dibu Martínez con Kolo Muani, pero muy poco presente en los anales de la historia.

El hecho ocurrió el 22 de junio de 1986, en la agonía del choque de cuartos de final entre la Selección Argentina e Inglaterra. Transcurrían 43 minutos del segundo tiempo, y el doblete de Maradona ya era parte de la historia grande del deporte. También había ocurrido el descuento de Gary Lineker, el máximo anotador de esa Copa del Mundo. Los Ingleses asediaban a los de Bilardo, en busca de un heroico empate.

La increíble "Nuca de Dios", en el Argentina - Inglaterra de México 1986: John Barnes, extremo británico que había cambiado el trámite con su ingreso en el complemento, superó a su marcador por el costado derecho y sacó un centro peligroso al segundo palo, donde Lineker entraba a toda carrera para empujarla. Sin embargo, sobre la línea apareció de forma inesperada Julio Olarticoechea, que se tiró de palomita para impactar la pelota con la nuca, y sacarla milagrosamente. Esa decisión logró salvar a Argentina de lo que hubiese sido un empate seguro, a menos de dos minutos para el final del partido. Realmente, una acción increíble.

En recientes declaraciones para la película "El Partido", el Vasco relató la secuencia desde su punto de vista. "Cuando empezó a desbordar Barnes en esa misma jugada, me salió picar en diagonal y poder anticiparme a Lineker, que no era mi marca, pero se le perdió a Ruggeri. Lo anticipé y le doy acá, con esto (la nuca). Ya la bauticé la "Nuca de Dios", creo que quedó bien", marcó entre la fuerte emoción y el buen humor.