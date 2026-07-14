Ibai Llanos: "Argentina tiene dos Mundiales. Cuando Argentina gana en Qatar, no vale. Qatar no valía desde el principio"

En plena disputa del Mundial 2026 , el streamer español Ibai Llanos generó polémica al asegurar que el título obtenido por la Selección Argentina en Qatar 2022 "no tiene validez" y que el equipo dirigido por Lionel Scaloni cuenta con dos Copas del Mundo.

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La declaración poco irónica se produjo durante una transmisión en vivo junto al creador de contenido argentino La Cobra , donde el español cuestionó la legitimidad del torneo disputado hace cuatro años.

"El de Qatar no cuenta. Un Mundial que se celebra en diciembre en un país que no ha jugado a fútbol en la vida, con estadios artificiales y en un país donde ni se debería haber jugado el Mundial", afirmó Llanos.

Luego redobló la apuesta: "Argentina tiene dos Mundiales. Cuando Argentina gana el Mundial en Qatar, no vale Qatar. Qatar no valía desde el principio" .

Si bien las críticas hacia la elección de Qatar como sede existen desde que la FIFA le otorgó la organización del Mundial en 2010, las declaraciones de Ibai desataron una ola de críticas y a la vez alimentó el odio generalizado que hay en redes sociales contra la Selección Argentina y Messi en este Mundial .

“Catar no vale” Por las declaraciones de Ibai Llanos en las que el streamer ESPAÑOL asegura que la Copa del Mundo ganada por ARGENTINA en 2022 NO ES VÁLIDA porque el Mundial se jugó en DICIEMBRE. pic.twitter.com/OtFYRksAgY

La opinión de Ibai sobre una posible final entre Argentina y España

Durante la transmisión, Llanos también opinó sobre una hipotética final entre Argentina y España, y aseguró que la selección albiceleste tendría pocas posibilidades. "Argentina ante España no toca la pelota", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la única alternativa del equipo de Scaloni sería defenderse y llegar a una definición por penales. "La única opción para Argentina es hacer lo de Cabo Verde: empatar 0 a 0, ir a penales y que el Dibu Martínez ataje", expresó.

Además, lanzó otra chicana al considerar que Lionel Messi evitó enfrentar a España en la Finalissima y aseguró que el capitán argentino habría preferido no disputar ese encuentro.

Como cierre del debate, Ibai también comparó a dos atacantes de ambas selecciones y eligió a su compatriota Mikel Oyarzabal por encima Julián Álvarez.