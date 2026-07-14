La FIFA tomó una decisión para Argentina-Inglaterra y desató la furia de la prensa británica

El colegiado marroquí-estadounidense dirigió a Messi en la final donde ganó su primer título en Estados Unidos, lo que despertó temores de favoritismo en Inglaterra.

La FIFA confirmó al árbitro Ismail Elfath para la semifinal entre Argentina e Inglaterra este miércoles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. La designación del colegiado de 44 años desató una campaña inmediata de críticas en la prensa británica debido a su estrecha vinculación profesional con Lionel Messi en la liga estadounidense.

Ismail Elfath, nacido en Marruecos pero representante de la federación de Estados Unidos, desarrolla su carrera principal en la MLS, impartiendo así justicia en múltiples encuentros de Lionel Messi y Rodrigo De Paul desde su llegada al Inter Miami. Entre sus antecedentes destaca la final de la Leagues Cup contra Nashville, donde el capitán argentino obtuvo su primer trofeo en Norteamérica bajo su supervisión directa.

Who is the referee overseeing England vs Argentina?



First official to referee match that used VAR

Sent Uruguay midfielder Agustín Canobbio off

Messi has 100% win record under US-based referee@ben_rumsby profiles Ismail Elfath https://t.co/dTY6UE2jZE pic.twitter.com/yidfCogwwe — Telegraph Football (@TeleFootball) July 14, 2026 Críticas al estilo de juego y antecedentes en el Mundial 2026 Los medios británicos, encabezados por el Daily Mail y el Mirror, intensificaron sus advertencias sobre un posible favoritismo hacia la selección sudamericana. Los cuestionamientos se centran en la supuesta permisividad del juez ante el juego físico y brusco. En encuentros previos del presente certamen, como España contra Uruguay y Brasil ante Noruega, Elfath fue señalado por permitir contactos agresivos que, según la visión inglesa, benefician el estilo de juego argentino.

Fears of World Cup favouritism towards Argentina have been heightened after FIFA confirmed Lionel Messi's 'favourite referee' will officiate England's highly-anticipated semi-final. On Tuesday, it was confirmed that Ismail Elfath will referee the game in what will be the most pic.twitter.com/MazVSapsrc — Daily Mail Sport (@MailSport) July 14, 2026 La desconfianza en el Reino Unido también se alimenta de una serie de fallos arbitrales que, a juicio de sus medios, favorecieron a la albiceleste en rondas anteriores, siendo el principal recordado cuando Messi evitó una posible tarjeta roja tras una infracción contra un jugador de Argelia en el debut. Asimismo, en los octavos de final ante Egipto, se anuló un gol al equipo africano y no se concedió un penal en su favor antes del tanto de Enzo Fernández. La expulsión de Breel Embolo en el duelo contra Suiza por una supuesta simulación completa el registro de incidentes que la prensa inglesa utiliza para cuestionar la neutralidad del encuentro.

El portal 101 Greatest Goals enumeró estas situaciones para sostener que la balanza competitiva ya está inclinada. Desde cuentas vinculadas a la afición británica se asegura que Inglaterra ha sido perjudicada incluso antes del pitazo inicial en Atlanta.