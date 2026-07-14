14 de julio de 2026 - 13:44

La FIFA tomó una decisión para Argentina-Inglaterra y desató la furia de la prensa británica

El colegiado marroquí-estadounidense dirigió a Messi en la final donde ganó su primer título en Estados Unidos, lo que despertó temores de favoritismo en Inglaterra.

Ismail Elfath será el árbitro de Argentina vs Inglaterra.

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Ismail Elfath, nacido en Marruecos pero representante de la federación de Estados Unidos, desarrolla su carrera principal en la MLS, impartiendo así justicia en múltiples encuentros de Lionel Messi y Rodrigo De Paul desde su llegada al Inter Miami. Entre sus antecedentes destaca la final de la Leagues Cup contra Nashville, donde el capitán argentino obtuvo su primer trofeo en Norteamérica bajo su supervisión directa.

Críticas al estilo de juego y antecedentes en el Mundial 2026

Los medios británicos, encabezados por el Daily Mail y el Mirror, intensificaron sus advertencias sobre un posible favoritismo hacia la selección sudamericana. Los cuestionamientos se centran en la supuesta permisividad del juez ante el juego físico y brusco. En encuentros previos del presente certamen, como España contra Uruguay y Brasil ante Noruega, Elfath fue señalado por permitir contactos agresivos que, según la visión inglesa, benefician el estilo de juego argentino.

La desconfianza en el Reino Unido también se alimenta de una serie de fallos arbitrales que, a juicio de sus medios, favorecieron a la albiceleste en rondas anteriores, siendo el principal recordado cuando Messi evitó una posible tarjeta roja tras una infracción contra un jugador de Argelia en el debut. Asimismo, en los octavos de final ante Egipto, se anuló un gol al equipo africano y no se concedió un penal en su favor antes del tanto de Enzo Fernández. La expulsión de Breel Embolo en el duelo contra Suiza por una supuesta simulación completa el registro de incidentes que la prensa inglesa utiliza para cuestionar la neutralidad del encuentro.

El portal 101 Greatest Goals enumeró estas situaciones para sostener que la balanza competitiva ya está inclinada. Desde cuentas vinculadas a la afición británica se asegura que Inglaterra ha sido perjudicada incluso antes del pitazo inicial en Atlanta.

El equipo arbitral se completa con los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, también de los Estados Unidos, sumando mayor presión sobre una terna que ya conoce la dinámica de juego de las principales estrellas argentinas en la liga local.

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