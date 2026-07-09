La contundente respuesta de la FIFA tras las acusaciones de Egipto contra Argentina: "Una falta es una falta"

El director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, respaldó públicamente las decisiones del árbitro Francois Letexier y del VAR en el triunfo de Argentina sobre Egipto por 3-2. Ante denuncias de un supuesto arreglo, el organismo difundió videos técnicos para ratificar la legalidad del pisotón detectado y el quite final.

Egipto dominó el marcador con dos goles de ventaja en Atlanta, pero la selección argentina revirtió el resultado en apenas trece minutos de juego. Tras la eliminación, la Asociación Egipcia de Fútbol difundió un comunicado donde calificó el encuentro como "arreglado" y cuestionó la consistencia de las decisiones que influyeron en el marcador. El técnico Hossam Hassan afirmó: "Voy a decir lo que pienso: claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio".

La tecnología VAR y la fase de posesión en ataque (APP) Collina explicó que el VAR tiene la obligación de revisar la fase de posesión en ataque (APP) antes de cada gol, sin límites de tiempo o distancia preestablecidos respecto a la portería. El organismo validó la anulación de un tanto egipcio tras detectar un pisotón de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada: "Vimos un ejemplo de esta situación, donde el número 19 egipcio pisa claramente al número 6 argentino. Una falta es una falta", sentenció el exárbitro italiano.

La segunda acción discutida fue una recuperación de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en el área argentina, que inició el contragolpe para el gol de la clasificación anotado por Enzo Fernández. Collina aclaró que, si un defensor toca primero el balón y luego ocurre un contacto normal, no se considera infracción. "Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre Mohamed Salah y Julián Álvarez se produjo un contacto normal en el fútbol", subrayó el directivo. Para respaldar esta visión, la FIFA difundió una cámara inédita que muestra el quite limpio del delantero.