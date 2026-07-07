Sin estrellas continentales y con números modificados: la camiseta que lucirá Egipto ante Argentina

Antes del Mundial 2026, la FIFA prohibió a los africanos lucir los siete trofeos continentales en su escudo y ordenó cambiar los números dorados por blanco para mejorar la transmisión.

Egipto saltará al campo del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta con una camiseta roja intervenida por orden directa de la FIFA. El organismo internacional exigió a la federación africana remover las siete estrellas de su escudo y descartar los dorsales dorados para el cruce de octavos de final contra la Selección Argentina.

La decisión se basa en una interpretación estricta del reglamento de indumentaria para las Copas del Mundo. El diseño original de los "Faraones" incluía un arco de estrellas que rodeaba el emblema nacional, un homenaje a su dominio histórico en el continente africano que el ente rector desaprobó antes del inicio del torneo.

Mohamed Salah de Egipto. EFE/ Kenneth Fernandez La prohibición de lucir títulos continentales en el escudo Esas siete marcas representan los trofeos obtenidos en la Copa Africana de Naciones en los años 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010. La FIFA comunicó formalmente a la Federación Egipcia que solo se permite el uso de estrellas que representen conquistas en mundiales masculinos de mayores. Por este motivo, el pecho de la camiseta egipcia deberá lucir liso, a diferencia de las tres estrellas que adornan el escudo de la AFA.

El segundo ajuste impuesto por los inspectores afecta directamente a la estética de la prenda. La delegación egipcia pretendía utilizar números dorados, pero el organismo determinó que este color dificulta la visibilidad de los jugadores durante las transmisiones televisivas. La orden fue taxativa: los nombres y dorsales deben ser blancos para garantizar un contraste nítido sobre el fondo rojo de la casaca.

El diseño original de la camiseta de Egipto que la FIFA obligó a cambiar para el Mundial 2026. Egipto ya contaba con un antecedente similar durante su participación en el Mundial de Rusia 2018, cuando también recibió la orden de retirar los símbolos de sus títulos regionales. Ante la repetición de la normativa, el equipo ya disponía de un diseño alternativo sin las estrellas sobre el escudo para ser utilizado en esta cita mundialista.