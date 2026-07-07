Video y escándalo en el autódromo de San Carlos: agredieron a un comisario deportivo en una carrera del TC Tradicional

La violenta situación quedó registrado en video y desató el repudio de los fierreros.

Escándalo en el autódromo de San Carlos: agredieron a un comisario deportivo durante una fecha del TC Tradicional.

Un grave episodio de violencia se registró este domingo en el autódromo de San Carlos durante una jornada del TC Tradicional, cuando integrantes de un equipo agredieron físicamente a un comisario deportivo en plena actividad automovilística.

El hecho quedó registrado en un video difundido por el medio Pasión Fierrera, donde se observa a un hombre insultando, zamarreando y golpeando al comisario deportivo, en una escena que generó un fuerte repudio entre los fanáticos del automovilismo.

El medio expresó su rechazo a lo ocurrido mediante un mensaje en redes sociales: "Se cruzó una línea roja que jamás debe ser traspasada. El respeto y la integridad física de las personas está por encima de cualquier razón. La pasión se demuestra en la pista, con talento y estrategia. Fuera de ella, el respeto debe ser absoluto".

Luego, remarcaron: "Hechos como este no se pueden tolerar ni naturalizar jamás".