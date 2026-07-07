Posibles lesiones y expulsiones: la inquietante predicción de un astrólogo para Argentina vs Egipto

Juan Cruz Sirius, quien acertó los resultados de Qatar 2022, advierte que la presencia de Marte en las cartas augura un duelo de alta violencia física y posibles expulsiones.

El astrólogo Juan Cruz Sirius lanzó su predicción para el encuentro entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026. Sirius afirma que la selección albiceleste avanzará a los cuartos de final tras vencer a Egipto en un encuentro cargado de fricción. Sin embargo, según su análisis de las cartas astrales del equipo y de Lionel Messi, el partido estará lejos de la comodidad esperada debido a la influencia directa de Saturno.

Juan Cruz Sirius, reconocido por su precisión durante el Mundial de Qatar 2022, basa su pronóstico en el estudio de diversas cartas astrales, incluyendo el ciclo de Lionel Scaloni como técnico, la fundación de la AFA y la carta personal del capitán Lionel Messi como figura referente. Aunque su conclusión final apunta a una victoria albiceleste, el desarrollo del juego presenta matices preocupantes para el planteo técnico.

El factor Marte y el riesgo de lesiones en el Mercedes-Benz Stadium El especialista sostiene que la presencia de Saturno en la carta del partido y en las generales de Argentina para este Mundial 2026 indica un duelo "complejo o trabajoso". Esta influencia planetaria sugiere que el equipo nacional no logrará imponer su jerarquía individual de manera inmediata, viéndose forzado a un desgaste físico que pondrá a prueba la resistencia del plantel en la ciudad de Atlanta.

La advertencia más contundente de Sirius se centra en la activación del "factor Marte". En la interpretación astrológica aplicada al deporte, este planeta se asocia directamente con el conflicto y la violencia física. El astrólogo aclara que estas energías suelen traducirse en el terreno de juego mediante lesiones o jugadores expulsados, lo que define el carácter "sufrido" del compromiso que debe afrontar la Selección.

Egipto y el pronóstico final para la Selección El análisis también incluyó al rival. Al estudiar la carta del inicio del ciclo del entrenador egipcio, Hossam Hassan, Sirius identificó indicios favorables que refuerzan la idea de un trámite parejo. A pesar del buen rendimiento que proyecta Egipto tras eliminar a Australia, el astrólogo descarta una sorpresa mayor: "No me parece que vaya a eliminar a Argentina; tendría que haber algo mucho más contundente al menos en esa carta".