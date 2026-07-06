6 de julio de 2026 - 10:10

Con 6 temporadas en Netflix: la serie épica y de aventuras que cambió para siempre los dramas históricos

Con 89 episodios, esta producción de Michael Hirst evita la estética higienizada de otros dramas históricos para sumergir al espectador en rituales y batallas reales.

Vikings es una de las mejores series disponibles en Netflix.&nbsp;
Vikings es una de las mejores series disponibles en Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Vikings se consolida en Netflix como una de las mejores series de acción disponibles. A través de seis temporadas, la obra de Michael Hirst narra la transición de Ragnar Lothbrok de granjero a rey. La producción destaca por su realismo visual, mezclando barro, sangre y una ambición política que redefine el género épico contemporáneo.

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La historia comienza con la figura de Ragnar, interpretado por Travis Fimmel, un guerrero que se niega a conformarse con los saqueos habituales en el este. Su obsesión por navegar hacia el oeste para descubrir nuevas tierras lo convierte en una amenaza para los líderes de su comunidad. Esta curiosidad, que impulsa la trama inicial, le cuesta enemigos, amores y hasta partes de sí mismo a lo largo de los años.

El legado de Ragnar Lothbrok y la exploración nórdica

La serie, creada por Michael Hirst, se emitió originalmente entre 2013 y 2020. A lo largo de sus 89 episodios, el relato no se limita a la vida de Ragnar, sino que expande su alcance hacia el destino de sus hijos en territorios que abarcan desde Inglaterra y Escandinavia hasta el Mediterráneo. Esta amplitud geográfica permite que la narrativa explore diversas culturas y conflictos políticos fundamentales para la época.

Lo que diferencia a esta producción de otros dramas históricos es su "textura más selvaje". El mundo de Vikings no está diseñado para que el espectador desee vivir en él, sino para comprender por qué sus personajes consideran que morir o ser recordados en canciones es una forma legítima de destino. Todo en pantalla, desde las viviendas hasta los rituales, transmite una sensación de crudeza física difícil de replicar en la televisión actual.

La trama logra una mezcla densa entre religión, familia y política. Ragnar no lucha únicamente por riquezas materiales; su motor principal es desafiar las limitaciones de su propio mundo y buscar el conocimiento. En este contexto, las alianzas se deshacen con una simple mirada y los reyes sonríen mientras traman traiciones profundas, guiados por dioses que nunca responden completamente.

¿Por qué esta serie histórica sigue siendo un éxito en Netflix?

Para quienes buscan una narrativa robusta, las seis temporadas ofrecen una inmersión total en una historia de poder y violencia. La obra utiliza batallas brutales y diálogos memorables para construir un universo donde el miedo y el fascinio conviven permanentemente. Actualmente, la serie completa sigue disponible en el catálogo de Netflix para quienes descubren por primera vez la leyenda de los Lothbrok.

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