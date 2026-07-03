3 de julio de 2026 - 11:55

Con 6 capítulos: llegó a Netflix la miniserie de misterio ideal para quienes extrañan a Agatha Christie

La producción de época recrea el escenario clásico de la escritora: un asesinato, espacio cerrado, varios responsables.

La miniserie de misterios de 6 capítulos que llegó a Netflix.&nbsp;

La miniserie de misterios de 6 capítulos que llegó a Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Verano del 36" apuesta por una narración de ritmo pausado, tensión psicológica y una cuidada ambientación de época, una fórmula que inevitablemente remite a las novelas de Agatha Christie. Con una única temporada, de seis capítulos, se presenta como una opción ideal para ver durante un fin de semana.

"Verano del 36", la nueva miniserie de Netflix.

De qué trata "Verano del 36"

La historia se desarrolla durante el verano de 1936, cuando familiares y amigos son invitados a pasar unos días en una lujosa residencia de campo. Lo que comienza como unas vacaciones tranquilas cambia por completo cuando uno de los presentes aparece asesinado.

A partir de ese momento, la reunión se convierte en un complejo rompecabezas donde nadie queda exento de sospecha. Los vínculos entre los personajes, los secretos ocultos y las viejas rivalidades salen a la luz mientras la búsqueda del culpable se vuelve cada vez más urgente.

La serie construye el misterio a partir de pequeños detalles, diálogos cargados de dobles sentidos y silencios que esconden más de lo que aparentan, manteniendo la incertidumbre hasta el desenlace.

Uno de los principales atractivos de la producción es que recupera varios de los elementos que hicieron famosas a obras como "Asesinato en el Expreso Oriente", "Muerte en el Nilo" o "Diez negritos".

Una cuidada reconstrucción de la Europa de los años 30

"Verano del 36", la nueva miniserie de Netflix.

Más allá del misterio, "Verano del 36" también destaca por su ambientación. La serie recrea con detalle la Europa de entreguerras mediante elegantes mansiones, paisajes rurales, vestuario, automóviles y costumbres propias de la década de 1930.

Ese contexto histórico no funciona solo como un elemento estético, sino que influye en las relaciones entre los personajes y refuerza la sensación de encierro que atraviesa toda la investigación.

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