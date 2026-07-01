Con 8 capítulos: llega a Netflix una miniserie que ya suma 58 millones de visualizaciones en 11 días

La producción le compite a "Adolescencia" para convertirse en el contenido más visto en la historia de la plataforma.

Hoy en Netflix: la miniserie de 8 capítulos que logró 58 millones de visualizaciones en solo 11 días

Netflix volvió a romper sus propios récords con una producción que, en menos de dos semanas, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del año. es una miniserie con una historia cargada de misterio, giros inesperados y un ritmo que atrapó a 58 millones de espectadores en 11 días.

La protagonista de este fenómeno es “Te encontraré”, la nueva miniserie basada en una novela de Harlan Coben. Actualmente, domina el ranking semanal de Netflix y ya se perfila como una de las producciones más exitosas en la historia del servicio de streaming.

"Te encontraré" la miniserie de Netflix que rompe récord "Te encontraré" la miniserie de Netflix que rompe récord gentileza “Te encontraré”, el thriller que lidera Netflix Desde su llegada al catálogo, la serie ocupó el puesto número uno en 82 países, una marca que pocos títulos consiguen. El éxito también supera el de otras grandes apuestas recientes de Netflix. Como “Él y ella”, que ingresó al top 10 histórico de la plataforma, había acumulado 49,4 millones de visualizaciones durante sus primeros 11 días, casi nueve millones menos que “Te encontraré” en el mismo período.

De qué trata la miniserie “Te encontraré” La miniserie sigue la historia de un hombre, interpretado por Sam Worthington, condenado a prisión tras ser declarado culpable del asesinato de su hijo. Aunque siempre sostuvo su inocencia, pasa años tras las rejas hasta que una inesperada pista cambia por completo el caso: todo indica que el niño podría seguir con vida.

Embed - Te encontraré | Tráiler oficial | Netflix A partir de ese momento comienza una investigación marcada por secretos, revelaciones y constantes cambios de rumbo que convierten a la serie en un thriller de alta tensión.

¿Puede convertirse en la miniserie más vista de Netflix? Todo indica que sí. Con 58,1 millones de visualizaciones en solo 11 días, la producción quedó muy cerca del ritmo que tuvo “Adolescencia”, la miniserie que ostenta el récord histórico tras haber alcanzado 66,3 millones de reproducciones en ese mismo lapso. "Adolescencia", la miniserie de Netflix que ya señalan como la mejor del 2025 "Adolescencia", la miniserie de Netflix que ya señalan como la mejor del 2025 Para ingresar al ranking histórico de Netflix, Te encontraré deberá superar los 98,2 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.