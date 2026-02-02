2 de febrero de 2026 - 10:29

Con 8 episodios en Netflix: la miniserie de venganza y magia negra que se ve en un día

Descubrí "Nuevo sabor a cereza", la alocada propuesta de solo 8 episodios que podés terminar hoy mismo y que la crítica define como lo más ambicioso de la plataforma.

Esta serie pasó casi desapercibida en su lanzamiento, pero en realidad es una de las propuestas más arriesgadas del catálogo de Netflix.

Esta serie pasó casi desapercibida en su lanzamiento, pero en realidad es una de las propuestas más arriesgadas del catálogo de Netflix.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Encontrar qué ver en el mar de opciones de Netflix suele ser agotador, pero una miniserie de solo ocho episodios está logrando lo imposible: conquistar a la audiencia con una trama de venganza sobrenatural y magia negra. Si buscás una historia que puedas terminar en un solo día, este thriller psicodélico es el cambio de planes que necesitás.

Leé además

Los gatos naranjas, conocidos por su personalidad única, guardan un secreto en su ADN.

Fin del misterio: el descubrimiento científico que explica por qué los gatos naranjas tienen un ADN único

Por Sofía Serelli
Germán Giuliani y Nahuel Gallo, argentinos detenidos en Venezuela

Amnistía en Venezuela: cautela y reclamos de libertad para los argentinos detenidos

Por Redacción Mundo

Netflix ha sorprendido nuevamente a sus suscriptores con el desembarco de una propuesta alocada que rápidamente escaló en su ranking de lo más visto. "Nuevo sabor a cereza" se aleja de las producciones convencionales para ofrecer un thriller psicológico que atrapa desde el primer minuto.

image

Para quienes evitan las series de varias temporadas, esta obra representa la oportunidad ideal de consumo rápido. Con solo 8 episodios que tienen una duración promedio de 45 minutos cada uno, la trama pasa volando gracias a lo entretenida que resulta.

Un viaje psicodélico por el Hollywood de los noventa

La historia nos sitúa a principios de la década del 90, donde una cineasta llega a Hollywood con el sueño de rodar su película. Sin embargo, su camino se ve alterado por una espiral surrealista donde convergen el sexo, la magia y una sed de venganza implacable.

Embed - Nuevo sabor a cereza: Miniserie (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Lo que diferencia a esta producción de otros thrillers es su audacia visual y temática. La crítica la ha comparado con las deconstrucciones de David Lynch, mencionando específicamente su parecido con el surrealismo de "Mulholland Drive". Es, según expertos, un "lento y meticuloso sueño febril" que se atreve con lo sobrenatural.

Por qué es la apuesta más ambiciosa de la plataforma hoy

El éxito de la serie no reside solo en su trama, sino en un reparto encabezado por Rosa Salazar, Eric Lange y Catherine Keener. Bajo la creación de Lenore Zion y Nick Antosca, la miniserie logra un equilibrio entre el terror y el suspenso que pocos contenidos han alcanzado recientemente.

image

El fenómeno de los "gatitos" y la venganza sobrenatural

Uno de los elementos que más ha sorprendido y descolocado a los espectadores es la inclusión de elementos bizarros, como la presencia de "gatitos" en medio de una trama de venganza y magia. Este giro rompe con las expectativas del thriller tradicional y convierte la experiencia en algo "alocado" e "insólito".

image

Para el lector que hoy busca algo distinto, el error común es elegir series largas que terminan perdiendo el rumbo. "Nuevo sabor a cereza" ofrece una resolución rápida y un impacto visual que permanece mucho tiempo después de que los créditos finales de su octavo episodio desaparecen de la pantalla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La clave que atrae la riqueza también está en mantener la planta sana.

Dónde ubicar una planta de romero en casa para atraer la riqueza

Por Lucas Vasquez
Lauchhammer: Muerte en Lusacia

Con 6 capítulos en Netflix: la serie alemana que es más oscura que "Dark" y que no podrás olvidar

Por Marianela Panelo
La escena de la China Suárez en En El Barro que ya es viral antes del estreno. 

Alerta Netflix: la escena de la China Suárez en "En El Barro" que ya es viral antes del estreno

Por Redacción Espectáculos
Llega a Netflix una de las película más esperadas por los fans de Stephen King.

Con 169 minutos en Netflix: la película basada en un libro de Stephen King que obsesiona a los fans del terror

Por Redacción Espectáculos