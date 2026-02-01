Dónde ubicar una planta de romero en casa para atraer la riqueza

Aunque al romero se lo utiliza únicamente en la cocina, tiene un significado profundo dentro del Feng Shui . Esta planta simboliza vitalidad, claridad mental y movimiento de energía positiva, tres factores clave para atraer riqueza al hogar. Además, existen lugares donde esta planta no debe ubicarse.

Ubicar el romero en el lugar correcto de la casa puede potenciar su efecto energético. Según esta filosofía oriental, no alcanza con tener la planta: la dirección, la intención y el entorno donde se coloca son determinantes para activar la riqueza y las oportunidades.

Dentro del Feng Shui, el romero es considerado una planta de energía yang, es decir, activa, expansiva y protectora.

La clave que atrae la riqueza también está en mantener la planta sana.

Según el mapa Bagua del Feng Shui, el área vinculada a la riqueza y la prosperidad se encuentra en el sector sureste del hogar (para ubicarlo es necesario ubicarse en la entrada de casa y descifrar la zona).

Otra ubicación recomendada por el Feng Shui es cerca de la puerta de entrada del hogar. El romero, colocado en este punto, actúa como un filtro energético que permite el ingreso de buenas oportunidades y protege la casa de energías negativas.

Desde esta perspectiva, la entrada representa la boca del chi: por allí ingresa todo lo que sucede en la vida de quienes habitan el hogar, incluido el dinero.

Un romero saludable en este sector simboliza apertura, protección y atracción de nuevas posibilidades económicas.

No debe colocarse directamente detrás de la puerta ni obstaculizando el paso. La energía debe fluir libremente. Idealmente, el romero debe estar a un costado, en un lugar visible y armonioso.

Dónde NO conviene colocar el romero si buscás riqueza

No se recomienda colocarlo en baños, ya que este espacio está asociado a la fuga de energía y podría simbolizar pérdidas económicas.

Tampoco es aconsejable ubicarlo en dormitorios, especialmente si el objetivo es atraer riqueza. Al ser una planta de energía activa, puede interferir con el descanso y generar desequilibrios energéticos.

planta de romero feng shui WEB

Para el Feng Shui, el romero no solo aromatiza y decora, sino que su planta brinda prosperidad. Ubicarlo en los sectores mencionados puede ayudar a atraer riqueza, oportunidades y estabilidad económica.