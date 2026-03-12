12 de marzo de 2026 - 16:55

Cómo cultivar y secar orégano en casa: pasos sencillos para usarlo todo el año

La planta de orégano puede crecer en una maceta y secarse en casa para conservar su aroma. Un método permite tener esta hierba disponible todo el año.

Esta idea en casa, permite disfrutar de esta hierba aromática durante todo el año.

Esta idea en casa, permite disfrutar de esta hierba aromática durante todo el año.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El orégano es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina. Su sabor intenso y su aroma característico lo destacan como un ingrediente esencial para pizzas, salsas, carnes y otras preparaciones. Por eso, puede cultivarse y reproducirse de manera sencilla en casa.

Leé además

La planta de perejil necesita buena luz cuando se cultiva dentro de casa.

Cómo cultivar perejil en casa para tenerlo fresco todo el año: una pequeña maceta es suficiente

Por Lucas Vasquez
la palangana vieja no la tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

La palangana vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Por Andrés Aguilera

Aunque siempre se compra seco en el supermercado, también es posible cultivarlo fácilmente en casa. Con una maceta pequeña, algo de luz y cuidados básicos, esta planta puede crecer sin dificultad y ofrecer hojas frescas que luego pueden secarse para conservarlas durante meses.

cultivo de orégano
En pocos días o semanas, las hojas se secarán completamente.

En pocos días o semanas, las hojas se secarán completamente.

Cómo cultivar orégano en una maceta en casa

Según la Real Sociedad de Horticultura, el cultivo de orégano en maceta es una de las opciones más prácticas para quienes desean tener hierbas frescas siempre disponibles. Esta planta se adapta bien a espacios pequeños como balcones, patios o incluso ventanas bien iluminadas.

  • Para comenzar, se necesita una maceta pequeña con buen drenaje, tierra fértil para plantas y semillas o un pequeño plantín de orégano. Es importante que el recipiente tenga agujeros en la base para evitar que el exceso de agua se acumule.
  • El siguiente paso consiste en llenar la maceta con sustrato suelto y colocar las semillas a poca profundidad o trasplantar el plantín. Luego se debe regar ligeramente para humedecer la tierra sin encharcarla.

Cuáles son los cuidados básicos para que el orégano crezca fuerte

Una vez plantado, el orégano necesita algunas condiciones simples para desarrollarse correctamente.

  • La más importante es la luz: la planta debe recibir varias horas de sol al día para crecer de forma saludable.
  • El riego debe ser moderado. Se recomienda mantener la tierra ligeramente húmeda, pero evitando el exceso de agua, ya que esta planta tolera mejor la sequedad que el encharcamiento.
  • También es útil podar algunas hojas de forma regular cuando la planta comienza a crecer. Esto estimula nuevos brotes y permite que el orégano se vuelva más frondoso con el tiempo.
cultivo de orégano
Secar sus hojas es un proceso simple que ayuda a conservar su sabor.

Secar sus hojas es un proceso simple que ayuda a conservar su sabor.

Cuándo y cómo cosechar las hojas de orégano

  • El momento ideal para cosechar el orégano es cuando la planta ya tiene varias ramas y las hojas están bien desarrolladas. En ese punto, el aroma suele ser más intenso.
  • Para recolectarlo, solo deben cortarse pequeñas ramas utilizando tijeras limpias. Es recomendable hacerlo por la mañana, cuando los aceites naturales de la planta se encuentran más concentrados.

Este método permite que la planta continúe creciendo, ya que el corte estimula la aparición de nuevas hojas.

cultivo de orégano

Cultivar orégano en casa es una práctica sencilla que intenta disfrutar de esta hierba aromática durante todo el año. Con una maceta, algo de sol y cuidados básicos, la planta puede crecer sin dificultad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
las personas que crecieron en los 70 recuerdan estas 5 reglas de la casa que hoy casi nadie sigue

Las personas que crecieron en los 70 recuerdan estas 5 reglas de la casa que hoy casi nadie sigue

los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Así funcionará el cambio fiscal que permitira a los padres donar su casa a sus hijos. 

Cambio fiscal: los mayores de 65 años que donen su casa a sus hijos no pagarán este impuesto