Cómo cultivar y secar orégano en casa: pasos sencillos para usarlo todo el año

El orégano es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina. Su sabor intenso y su aroma característico lo destacan como un ingrediente esencial para pizzas, salsas, carnes y otras preparaciones. Por eso, puede cultivarse y reproducirse de manera sencilla en casa.

Aunque siempre se compra seco en el supermercado, también es posible cultivarlo fácilmente en casa. Con una maceta pequeña, algo de luz y cuidados básicos, esta planta puede crecer sin dificultad y ofrecer hojas frescas que luego pueden secarse para conservarlas durante meses.

Cómo cultivar orégano en una maceta en casa Según la Real Sociedad de Horticultura, el cultivo de orégano en maceta es una de las opciones más prácticas para quienes desean tener hierbas frescas siempre disponibles. Esta planta se adapta bien a espacios pequeños como balcones, patios o incluso ventanas bien iluminadas.

Para comenzar, se necesita una maceta pequeña con buen drenaje, tierra fértil para plantas y semillas o un pequeño plantín de orégano. Es importante que el recipiente tenga agujeros en la base para evitar que el exceso de agua se acumule.

El siguiente paso consiste en llenar la maceta con sustrato suelto y colocar las semillas a poca profundidad o trasplantar el plantín. Luego se debe regar ligeramente para humedecer la tierra sin encharcarla. Cuáles son los cuidados básicos para que el orégano crezca fuerte Una vez plantado, el orégano necesita algunas condiciones simples para desarrollarse correctamente.

La más importante es la luz: la planta debe recibir varias horas de sol al día para crecer de forma saludable.

El riego debe ser moderado. Se recomienda mantener la tierra ligeramente húmeda, pero evitando el exceso de agua, ya que esta planta tolera mejor la sequedad que el encharcamiento.

También es útil podar algunas hojas de forma regular cuando la planta comienza a crecer. Esto estimula nuevos brotes y permite que el orégano se vuelva más frondoso con el tiempo. Cuándo y cómo cosechar las hojas de orégano El momento ideal para cosechar el orégano es cuando la planta ya tiene varias ramas y las hojas están bien desarrolladas. En ese punto, el aroma suele ser más intenso.

Para recolectarlo, solo deben cortarse pequeñas ramas utilizando tijeras limpias. Es recomendable hacerlo por la mañana, cuando los aceites naturales de la planta se encuentran más concentrados. Este método permite que la planta continúe creciendo, ya que el corte estimula la aparición de nuevas hojas.

Cultivar orégano en casa es una práctica sencilla que intenta disfrutar de esta hierba aromática durante todo el año. Con una maceta, algo de sol y cuidados básicos, la planta puede crecer sin dificultad.