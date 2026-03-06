6 de marzo de 2026 - 13:34

La palangana vieja no la tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarla

Reciclaje decorativo: convertí una palangana vieja en macetero de diseño y reutilizá metal o plástico con estilo.

Por Andrés Aguilera

Una palangana vieja puede transformarse en un macetero decorativo resistente y estético para interiores o exteriores. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar recipientes en desuso reduce residuos y suma diseño sin gastar de más. Con pocos materiales, puede convertirse en una pieza funcional y visualmente atractiva.

La propuesta es concreta: usarla como macetero elevado con base y terminación moderna.

Por qué reutilizar una palangana tiene valor práctico y ambiental

Las palanganas antiguas suelen ser de plástico duro o metal esmaltado.

Cuando se descartan, ocupan volumen en los residuos domésticos innecesariamente.

Reutilizarlas prolonga la vida útil del material y reduce compras nuevas.

Además, su forma amplia permite crear composiciones decorativas interesantes. Es una alternativa alineada con la decoración sustentable.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • Una palangana vieja limpia.

  • Taladro o clavo caliente (para drenaje).

  • Lija fina.

  • Pintura en aerosol o acrílica.

  • Barniz protector opcional.

  • Base de madera o soporte metálico.

  • Tornillos o adhesivo fuerte.

Conviene trabajar en un espacio ventilado.

Paso a paso para convertirla en macetero

  1. Primero, lavá bien la palangana y eliminá restos de suciedad.
  2. Lijá suavemente la superficie para mejorar la adherencia de la pintura.
  3. Realizá pequeños orificios en la base para facilitar el drenaje.
  4. Aplicá pintura en capas finas hasta lograr un acabado uniforme.
  5. Podés elegir tonos neutros, pasteles o metálicos según el ambiente.
  6. Dejá secar completamente antes de continuar.
  7. Luego, fijala a una base de madera o soporte metálico.
Esto permite elevarla y darle presencia decorativa.

Agregá piedras pequeñas y sustrato antes de colocar las plantas.

Qué plantas elegir para un resultado armónico

  • Las plantas colgantes funcionan muy bien en este formato.
  • También podés usar suculentas, helechos o aromáticas.
  • Conviene combinar distintas alturas para lograr volumen visual.
  • Este tipo de macetero se adapta bien a balcones, patios o interiores luminosos.
