Las tapas de mermelada no las tires, tenés un tesoro: 3 trucos para ahorrar espacio y ordenar tu casa

Guardar el frasco de mermelada es una costumbre habitual, pero las tapas suele terminar en la basura por considerarse un residuo sin valor. Estos objetos poseen una resistencia y versatilidad que permiten resolver problemas de orden y decoración sin costo . Con intervenciones mínimas, se transforman en piezas funcionales que simplifican las tareas diarias.

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Si tenés tapas de frascos acumuladas en un cajón, estás ignorando un recurso útil para organizar y decorar tu hogar . Estos elementos cotidianos son ideales para transformarse en objetos prácticos mediante intervenciones muy simples. Aprovechar lo que ya tenés reduce los residuos y permite sumar creatividad a los espacios sin gastar dinero.

Una de las opciones más eficientes para reutilizar estas piezas es la creación de organizadores magnéticos . Este sistema permite guardar especias, tornillos o clips directamente sobre cualquier superficie metálica, liberando lugar en mesadas y cajones. El procedimiento no requiere experiencia previa y utiliza materiales económicos que suelen estar presentes en cualquier casa.

Otra alternativa decorativa rápida consiste en convertir las tapas en portavelas minimalistas . Solo hace falta limpiar bien la pieza y apoyar una vela pequeña en su interior para crear puntos de luz en estantes o mesas. Si se busca un toque más personal, se pueden pintar o decorar antes de colocar la vela para que combinen con el estilo del ambiente.

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Renovar muebles y sumar plantas con tapas recicladas

Las tapas también funcionan como componentes estructurales en la restauración de mobiliario. Al realizar una perforación en el centro y colocar un tornillo, se transforman en manijas o tiradores originales para cajones y puertas. Esta opción permite renovar la estética de un mueble viejo utilizando un elemento de descarte que ofrece gran durabilidad mecánica.

Para quienes buscan sumar naturaleza en departamentos pequeños, estas piezas sirven como mini macetas. Son el soporte ideal para suculentas o cactus de tamaño reducido que aportan un toque verde sin ocupar superficie valiosa. Mediante el ingenio, se logra que objetos que suelen terminar en la basura se conviertan en soluciones útiles para la vida diaria.