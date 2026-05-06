Ven por primera vez una criatura marina tan grande como dos canchas de básquet

En las profundidades del Pacífico Sur, un reciente descubrimiento sorprendió al mundo científico : una enorme colonia de coral fue detectada por investigadores de National Geographic. Este hallazgo revela una de las criaturas más grandes del océano, destacando la magnitud de ciertos animales marinos que, hasta ahora, permanecían ocultos.

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El ejemplar, con más de 300 años, mide 34 metros de ancho y 32 de largo , y representa un hito para la ciencia.

Por primera vez le sacaron una foto a una criatura marina tan grande como dos canchas de básquet.

El coral descubierto pertenece a la especie Pavona clavus , y se diferencia de los típicos arrecifes por estar conformado por una sola colonia genética. Se trata del organismo individual más grande de su tipo jamás registrado.

Su tamaño colosal equivale a dos canchas de básquet, y su estructura abultada, con matices de marrón, amarillo y verde, puede ser vista incluso desde el espacio. A su alrededor conviven múltiples especies marinas que dependen de su existencia para sobrevivir.

La longevidad de este coral, que podría superar los cinco siglos, demuestra su capacidad para resistir eventos extremos, como el blanqueamiento masivo que afecta actualmente a los corales en todo el mundo.

image Por primera vez le sacaron una foto a una criatura marina tan grande como dos canchas de básquet. Manu San Félix/National Geographic

El valor ecológico del coral más grande hallado en el océano

El descubrimiento fue posible gracias a una expedición liderada por National Geographic y el gobierno de las Islas Salomón, en el marco del programa "Mares Prístinos". La colonia fue localizada cerca de la isla Malaulalo, en una zona remota y prácticamente inexplorada.

A diferencia de otras áreas cercanas más afectadas por el calentamiento global, esta estructura coralina parecía estar sana, posiblemente por encontrarse en aguas profundas y más frías. Además, su salud podría deberse a una mayor tolerancia genética al estrés térmico, lo cual le permitió sobrevivir múltiples crisis climáticas.

Este hallazgo refuerza la urgencia de proteger zonas marinas todavía vírgenes, que podrían ser clave para regenerar otros ecosistemas coralinos en peligro.

image Por primera vez le sacaron una foto a una criatura marina tan grande como dos canchas de básquet. Manu San Félix/National Geographic

Un faro de esperanza para los arrecifes en riesgo de desaparecer

Con más del 40% de los corales duros del planeta bajo amenaza de extinción, esta megaestructura se convirtió en un símbolo de resiliencia.

Además de su rol como refugio de especies como cangrejos, peces y caracoles, este coral tiene la capacidad de reproducirse y dispersar corales jóvenes en otros sectores degradados.

La comunidad local, junto con biólogos y conservacionistas, ve en este descubrimiento un impulso para declarar áreas marinas protegidas oficiales, con apoyo del gobierno de las Islas Salomón.